По информации Telegram-канала «Батайск город», на реке Малый Койсуг двое детей провалились под лед. Это заметили очевидцы и бросились им на помощь.
«В итоге пострадавших достали из воды и доставили в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она в данный момент уточняется.
Напомним, что в водоемах Ростовской области утонули 13 человек за осень. Среди них были двое несовершеннолетних. Всего на воде произошло около 20 происшествий
До этого подростки из Азова отправились в плавание по реке Дон на яхте и чуть не погибли.