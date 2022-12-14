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Двое детей провалились под лед в Ростовской области

Сегодня, 05:48
Фото: 1MI
В Батайске удалось спасти детей, которые гуляли по льду на реке и провалились в воду.

По информации Telegram-канала «Батайск город», на реке Малый Койсуг двое детей провалились под лед. Это заметили очевидцы и бросились им на помощь.

«В итоге пострадавших достали из воды и доставили в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказано в сообщении.

Официальной информации о случившемся не поступало, она в данный момент уточняется.

В водоемах Ростовской области утонули 13 человек за осень
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Напомним, что в водоемах Ростовской области утонули 13 человек за осень. Среди них были двое несовершеннолетних. Всего на воде произошло около 20 происшествий

До этого подростки из Азова отправились в плавание по реке Дон на яхте и чуть не погибли.

 

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#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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