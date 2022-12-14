«Единая Россия» и Минтруд разработали новую редакцию закона о занятости

К тому же он обеспечивает доступ к услугам в сфере занятости для новых категорий граждан - трудоустроенных лиц, находящихся в поиске работы или под угрозой увольнения.
Обсуждение документа состоялось под руководством председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, который с этой целью встретился с представителями профильных министерств, Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, новых регионов.
Медведев подчеркнул, что в новом законодательстве должно найти отражение как понятие собственно занятости, так и понятий платформенной занятости, трудовой мобильности, помощи в открытии собственного бизнеса, оплаты общественных работ. Отдельно председатель партии выдвинул предложение обеспечить гарантии трудовых прав жителей новых территорий и мобилизованных граждан.
Координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «Единой России», заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев рассказал о структуре законопроекта. В частности, проект вводит в законодательство новую категорию – это работники, находящиеся под риском увольнения.
Исаев подчеркнул, что важным является еще и то, что законопроект предполагает право граждан обращаться в службу занятости и получать услуги не только по месту постоянной регистрации, как сегодня, но и по месту фактического пребывания. Самозанятые и индивидуальные предприниматели тоже смогут полноценно воспользоваться услугами службы занятости, получая максимальный размер пособия по безработице.
Отдельно Андрей Исаев остановился на регулировании деятельности самозанятых и платформенной занятости. Эти направления будут отражены в отдельных законопроектах.
Разработку законов-спутников поддержали Дмитрий Медведев, Минтруд, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей.
Помимо этого, в закон о занятости могут быть включены положения о мерах поддержки работодателей, которые предоставляют рабочие места для членов семей мобилизованных, и о непосредственной помощи таким семьям. Об этом пишет сайт ER.RU.
В заключение Дмитрий Медведев указал, что законопроект можно готовить к рассмотрению.