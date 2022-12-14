«Единая Россия» и Минтруд разработали новую редакцию закона о занятости

Исаев подчеркнул, что важным является еще и то, что законопроект предполагает право граждан обращаться в службу занятости и получать услуги не только по месту постоянной регистрации, как сегодня, но и по месту фактического пребывания. Самозанятые и индивидуальные предприниматели тоже смогут полноценно воспользоваться услугами службы занятости, получая максимальный размер пособия по безработице.