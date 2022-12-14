По словам собственницы приюта, большую угрозу для животных представляют догхантеры, которые могут навредить животным, даже несмотря на огороженную и охраняемую территорию.
«Подкинуть что-нибудь могут, поэтому мы свой адрес нигде не публикуем», — объясняет Нина Челохьян.
Ещё одна причина, по которой приюты соблюдают строгую конспирацию, считает эксперт, это «сердобольные» ростовчане.
«Иначе нам под забор будут бесконечно подкидывать животных. Это называется „добро чужими руками“. Мы берём только тех, кто действительно нуждается в помощи», — говорит хозяйка приюта.
Ранее RostovGazeta писала о том, что отец осужденной зоозащитницы в Ростове рассказал о надеждах на кассационный суд.