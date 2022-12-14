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Эксперт рассказала, почему ростовские приюты для животных скрывают свои адреса

Сегодня, 09:06
Фото: rostovgazeta.ru
Эксперт рассказала, почему ростовские приюты скрывают свои адреса
Сотрудники приютов предпочитают не раскрывать адреса мест, где содержатся животные, опасаясь атак догхантеров, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала хозяйка частного приюта «Зоопомощь» Нина Челохьян.

По словам собственницы приюта, большую угрозу для животных представляют догхантеры, которые могут навредить животным, даже несмотря на огороженную и охраняемую территорию.

«Подкинуть что-нибудь могут, поэтому мы свой адрес нигде не публикуем», — объясняет Нина Челохьян.

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Ещё одна причина, по которой приюты соблюдают строгую конспирацию, считает эксперт, это «сердобольные» ростовчане.

«Иначе нам под забор будут бесконечно подкидывать животных. Это называется „добро чужими руками“. Мы берём только тех, кто действительно нуждается в помощи», — говорит хозяйка приюта.

Ранее RostovGazeta писала о том, что отец осужденной зоозащитницы в Ростове рассказал о надеждах на кассационный суд.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Город#Новости#Ростовская область#Ростов#Домашние животные#Беспризорные животные#Приюты для животных#Приют для животных
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