Ранее застройщика приговорили к 13 годам заключения и штрафу в размере двух миллионов рублей. Удалось доказать, что 10 лет назад он размещал объявления о продаже жилья.
Фигурант обещал построить дом на улице Разина, однако разрешения у него на это не было. В результате строение признали самостроем.
Аналогичные эпизоды были также в последующие годы. По информации «Коммерсанта», всего Кирвалидзе похитил более 41 миллиона рублей.
Уголовное дело возбудили в 2019 году, но обвиняемый вину не признал. В результате ему дали 13 лет заключения.
Ранее в Ростове застройщик, укравший 130 миллионов рублей, обманул еще двух дольщиков.