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Главу «Георострой» Кирвалидзе осудили на 13 лет за обман дольщиков в Ростове-на-Дону

Сегодня, 07:02
Фото: 1MI
Главу «Георострой» Кирвалидзе осудили на 13 лет за обман дольщиков в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону утвердили приговор главе стройкомпании «Георострой» Георгию Кирвалидзе за обман дольщиков, решение принял Ростовский облсуд.

Ранее застройщика приговорили к 13 годам заключения и штрафу в размере двух миллионов рублей. Удалось доказать, что 10 лет назад он размещал объявления о продаже жилья.

Фигурант обещал построить дом на улице Разина, однако разрешения у него на это не было. В результате строение признали самостроем.

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Аналогичные эпизоды были также в последующие годы. По информации «Коммерсанта», всего Кирвалидзе похитил более 41 миллиона рублей.

Уголовное дело возбудили в 2019 году, но обвиняемый вину не признал. В результате ему дали 13 лет заключения.

Ранее в Ростове застройщик, укравший 130 миллионов рублей, обманул еще двух дольщиков.

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