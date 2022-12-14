Цель создания номера состоит в централизации звонков кол-центров. Отмечается, что, независимо от того, к какой поликлинике прикреплен человек, он может вызвать врача из медицинской организации по месту проживания. Обратиться по телефону 122 можно в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни.