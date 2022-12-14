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Горячая линия по коронавирусу в Ростове-на-Дону

14 декабря 15:43
Фото: 1MI
горячая линия по коронавирусу
В Ростове-на-Дону действует горячая линия по коронавирусу. О том, как вызвать врача на дом и когда вызывать скорую, – в нашем материале.

Справочная по коронавирусу в г. Ростове-на-Дону

Случаи выявления коронавирусной инфекции установлены во всех регионах РФ, в том числе в Ростове-на-Дону. В каждом из субъектов открыты горячие линии по коронавирусу. Специалисты кол-центров отвечают на интересующие вопросы и подробно объясняют, какие профилактические меры следует предпринять для снижения риска заражения. 

Чтобы вызвать на дом врача при ковиде или оформить запись на вакцинацию, можно позвонить по телефону 122. В каждом субъекте РФ функционируют волонтерские штабы. Активисты помогают доставить продукты и медикаменты на дом. Для получения подробной информации можно обратиться по горячей линии “Мы вместе” – 8-800-200-34-11. 

Контактные телефоны горячей линии по коронавирусу в Ростове-на-Дону:

  • номер дежурного оперштаба – 8 (863) 240-32-23;
  • номер горячей линии управления здравоохранения – 8 (918) 558-90-80;
  • номер горячей линии департамента соцзащиты населения – 8 (988) 572-65-69.

Помимо этого, в минздраве Ростовской области была организована работа круглосуточной горячей линии по коронавирусу. Обратиться для уточнения информации можно по телефону 8-928-767-38-91. 

Как вызвать на дом врача при подозрении на COVID-19?

В России вводится единый номер 122 для обращений, связанных с коронавирусом. Если абонент позвонит по этому короткому телефону, он сможет вызвать терапевта на дом или бригаду скорой помощи при наличии показаний. 

Цель создания номера состоит в централизации звонков кол-центров. Отмечается, что, независимо от того, к какой поликлинике прикреплен человек, он может вызвать врача из медицинской организации по месту проживания. Обратиться по телефону 122 можно в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни. 

Какие сведения потребуется предоставить оператору:

  • личная информация о больном ( Ф. И. О., дата рождения);
  • имеющиеся симптомы заболевания;
  • номер полиса ОМС. 

Даже при отсутствии полиса ОМС можно вызвать скорую неотложную помощь и получить консультацию специалиста удаленно. Для этого можно обратиться по телефону 103. 

Вызвать врача на дом можно через ЕПГУ (единый портал государственных услуг). Что требуется для вызова медицинского работника:

  • учетная запись в ЕСИА (чтобы авторизоваться на ЕПГУ);
  • наличие полиса ОМС;
  • прикрепление к медицинскому учреждению в регионе, где требуется вызвать врача. 

Чтобы вызвать специалиста, требуется авторизоваться на ЕПГУ. После этого нужно выбрать раздел “Мое здоровье” и услугу вызова на дом медицинского сотрудника. После этого требуется выбрать местонахождение и пациента, кому нужна помощь. Для вызова врача необходимо указать адрес и причину выезда. 

Если нужно отменить вызов, следует перейти в личный кабинет в раздел уведомлений. После этого следует нажать на добавленный вызов врача и отменить запись. 

Вызвать врача на дом через “Госуслуги” можно при наличии учетной записи. Для этого следует перейти в раздел “Мое здоровье” и записаться на прием к врачу, либо вызвать терапевта или педиатра. В личном кабинете можно отслеживать процесс регистрации запроса и его подтверждение. 

Как вызвать на дом врача

Когда вызывать скорую помощь при ковиде?

При поступлении вызова на пульт СМП оператор проводит опрос. При оформлении вызова нужно сообщить о возрасте больного, наличии у него хронических заболеваний, контактов с заболевшими. 

Прибывшие медики выполняют следующие действия:

  • сбор сведений о заболевании, наличии аллергии;
  • осмотр слизистых и кожного покрова;
  • измерение температуры, аускультация;
  • замер уровня кислорода в крови;
  • определение уровня сахара в крови.

По итогам сбора анамнеза медики устанавливают, какую помощь требуется оказать больному. В каких случаях нужно вызывать скорую помощь:

  • температура более 38 градусов;
  • появление одышки;
  • низкие показатели сатурации;
  • нарушение сознания;
  • появление судорог;
  • пожилой или детский возраст пациента;
  • наличие у больного хронических заболеваний. 

С учетом жалоб и объективного состояния пациента принимается решение о проведении компьютерной томографии (КТ). Данное исследование может быть назначено, если есть признаки средней или тяжелой формы коронавирусной инфекции. 

Госпитализация организуется, если температура 38,5 градуса держится трое суток и более. При этом лечение в стационаре показано при сатурации менее 95%, если есть признаки пневмонии с поражением 25%. Госпитализация показана пациентам из группы риска, возраст которых превышает 65 лет. Она показана пациентам с гипертонией, сердечной недостаточностью, онкологией, иммунодефицитом и другими тяжелыми патологиями.  

Что делать, если стало хуже, а скорой нет? 

При возникновении угрозы для жизни диспетчер не имеет права отказывать в вызове бригады СМП. В предоставлении помощи не может быть отказано даже при отсутствии паспорта и полиса ОМС. 

При отказе в предоставлении помощи человек имеет право обратиться в полицию. Если скорая едет слишком долго, позвонить диспетчеру рекомендуется в случае, когда больному стало хуже. Если состояние человека не меняется, рекомендуется подождать скорую помощь. 

Сотрудники скорой помощи принимают решение о госпитализации больного в зависимости от тяжести состояния и установленного диагноза. Обычно при наличии малейших отклонений бригада предлагает госпитализацию. 

Жалобы на работу СМП принимают главный врач станции, Росздравнадзор, полиция и прокуратура. Жалобу допускается направлять в свободной форме. Для этого требуется сообщить, что произошло на вызове, и попросить принять меры. Документ можно направить по электронной почте, заказным письмом, через регистратуру. Помимо этого, можно направить обращение лично – для этого предварительно следует записаться к главному врачу по телефону. 

Что делать, если стало хуже, а скорой нет? 
Фото: 1MI

Куда обращаться в поликлинике при коронавирусе?

Во многих регионах, в том числе в Ростове-на-Дону, действуют областные амбулаторные консультативно-диагностические центры. В них проводится лечение пациентов, у которых присутствуют симптомы ОРВИ. При температуре не более 38 градусов можно обратиться в центр самостоятельно.

При выходе из дома следует надеть маску. В поликлинике проводится тест на коронавирус, мазок для диагностики методом ПЦР. При наличии показаний выписываются лекарства и больничный лист. 

Во время обращения в медицинское учреждение при наличии положительного результата ПЦР на антитела, об этом следует сообщить оператору и следовать его дальнейшим инструкциям. 

Как бесплатно сдать тест на коронавирус?

Врач из государственной поликлиники может взять тест на коронавирус у пациента, если присутствуют такие симптомы:

  • повышенная температура и плохое самочувствие;
  • кашель и боль в горле в течение нескольких дней;
  • заложенность носа;
  • боли в мышцах;
  • рвота и диарея, сыпь. 

У кого также может быть взят мазок:

  • у контактировавших с пациентом;
  • у лиц, которым поставлен диагноз “внебольничная пневмония”;
  • у пациентов старше 65 лет с признаками ОРВИ;
  • у пациентов, которые прибыли из других стран с симптомами инфекции. 

Анализ берет выездная бригада медицинской организации. Врач также устанавливает необходимость взятия анализа крови на дому. Тест может быть взят только при наличии соответствующих показаний и проводится по усмотрению специалиста.  

Как узнать результаты теста на коронавирус?

На едином портале госуслуг запущен новый сервис, связанный с профилактикой COVID-19. Итоги тестов будут отображаться в личном кабинете пользователя на “Госуслугах”. 

Другой способ уточнить результат теста – позвонить по номеру 122 на горячую линию для получения консультации или в регистратуру поликлиники, к которой прикреплен пациент. 

Какие лекарства принимать при коронавирусе?

Терапия при коронавирусе назначается врачом. Обычно при терапии ковида выписывают следующие виды медикаментов:

  • противовирусные лекарственные средства;
  • жаропонижающие медикаменты для снижения температуры;
  • спазмолитики;
  • отхаркивающие таблетки и сиропы, лекарства от кашля;
  • противовоспалительные, противорвотные медикаменты;
  • мочегонные и противоаллергенные препараты. 

В рамках комплексной терапии назначаются витамины. При присоединении бактериальной инфекции назначается антибактериальная терапия. Антибиотики следует принимать исключительно по рецепту врача.

Как открыть и закрыть больничный по телефону?

Открыть или закрыть больничный лист можно удаленно по телефону 122. Для этого требуется позвонить по этому короткому номеру и оставить заявку на открытие либо закрытие больничного. 

После этого пользователю перезванивает врач и проводит консультацию. В случае необходимости оформляется вызов специалиста на дом при ухудшении самочувствия. Такая опция дает возможность оперативно и без посещения поликлиники открывать больничный по COVID-19 и оперативно его закрывать без ожидания в очередях медучреждения. 

Как открыть и закрыть больничный по телефону?
Фото: 1MI
#Ростовская область#Здоровье#Ковид#Советы врача#Врач
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