Случаи выявления коронавирусной инфекции установлены во всех регионах РФ, в том числе в Ростове-на-Дону. В каждом из субъектов открыты горячие линии по коронавирусу. Специалисты кол-центров отвечают на интересующие вопросы и подробно объясняют, какие профилактические меры следует предпринять для снижения риска заражения.
Чтобы вызвать на дом врача при ковиде или оформить запись на вакцинацию, можно позвонить по телефону 122. В каждом субъекте РФ функционируют волонтерские штабы. Активисты помогают доставить продукты и медикаменты на дом. Для получения подробной информации можно обратиться по горячей линии “Мы вместе” – 8-800-200-34-11.
Контактные телефоны горячей линии по коронавирусу в Ростове-на-Дону:
Помимо этого, в минздраве Ростовской области была организована работа круглосуточной горячей линии по коронавирусу. Обратиться для уточнения информации можно по телефону 8-928-767-38-91.
В России вводится единый номер 122 для обращений, связанных с коронавирусом. Если абонент позвонит по этому короткому телефону, он сможет вызвать терапевта на дом или бригаду скорой помощи при наличии показаний.
Цель создания номера состоит в централизации звонков кол-центров. Отмечается, что, независимо от того, к какой поликлинике прикреплен человек, он может вызвать врача из медицинской организации по месту проживания. Обратиться по телефону 122 можно в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни.
Какие сведения потребуется предоставить оператору:
Даже при отсутствии полиса ОМС можно вызвать скорую неотложную помощь и получить консультацию специалиста удаленно. Для этого можно обратиться по телефону 103.
Вызвать врача на дом можно через ЕПГУ (единый портал государственных услуг). Что требуется для вызова медицинского работника:
Чтобы вызвать специалиста, требуется авторизоваться на ЕПГУ. После этого нужно выбрать раздел “Мое здоровье” и услугу вызова на дом медицинского сотрудника. После этого требуется выбрать местонахождение и пациента, кому нужна помощь. Для вызова врача необходимо указать адрес и причину выезда.
Если нужно отменить вызов, следует перейти в личный кабинет в раздел уведомлений. После этого следует нажать на добавленный вызов врача и отменить запись.
Вызвать врача на дом через “Госуслуги” можно при наличии учетной записи. Для этого следует перейти в раздел “Мое здоровье” и записаться на прием к врачу, либо вызвать терапевта или педиатра. В личном кабинете можно отслеживать процесс регистрации запроса и его подтверждение.
При поступлении вызова на пульт СМП оператор проводит опрос. При оформлении вызова нужно сообщить о возрасте больного, наличии у него хронических заболеваний, контактов с заболевшими.
Прибывшие медики выполняют следующие действия:
По итогам сбора анамнеза медики устанавливают, какую помощь требуется оказать больному. В каких случаях нужно вызывать скорую помощь:
С учетом жалоб и объективного состояния пациента принимается решение о проведении компьютерной томографии (КТ). Данное исследование может быть назначено, если есть признаки средней или тяжелой формы коронавирусной инфекции.
Госпитализация организуется, если температура 38,5 градуса держится трое суток и более. При этом лечение в стационаре показано при сатурации менее 95%, если есть признаки пневмонии с поражением 25%. Госпитализация показана пациентам из группы риска, возраст которых превышает 65 лет. Она показана пациентам с гипертонией, сердечной недостаточностью, онкологией, иммунодефицитом и другими тяжелыми патологиями.
При возникновении угрозы для жизни диспетчер не имеет права отказывать в вызове бригады СМП. В предоставлении помощи не может быть отказано даже при отсутствии паспорта и полиса ОМС.
При отказе в предоставлении помощи человек имеет право обратиться в полицию. Если скорая едет слишком долго, позвонить диспетчеру рекомендуется в случае, когда больному стало хуже. Если состояние человека не меняется, рекомендуется подождать скорую помощь.
Сотрудники скорой помощи принимают решение о госпитализации больного в зависимости от тяжести состояния и установленного диагноза. Обычно при наличии малейших отклонений бригада предлагает госпитализацию.
Жалобы на работу СМП принимают главный врач станции, Росздравнадзор, полиция и прокуратура. Жалобу допускается направлять в свободной форме. Для этого требуется сообщить, что произошло на вызове, и попросить принять меры. Документ можно направить по электронной почте, заказным письмом, через регистратуру. Помимо этого, можно направить обращение лично – для этого предварительно следует записаться к главному врачу по телефону.
Во многих регионах, в том числе в Ростове-на-Дону, действуют областные амбулаторные консультативно-диагностические центры. В них проводится лечение пациентов, у которых присутствуют симптомы ОРВИ. При температуре не более 38 градусов можно обратиться в центр самостоятельно.
При выходе из дома следует надеть маску. В поликлинике проводится тест на коронавирус, мазок для диагностики методом ПЦР. При наличии показаний выписываются лекарства и больничный лист.
Во время обращения в медицинское учреждение при наличии положительного результата ПЦР на антитела, об этом следует сообщить оператору и следовать его дальнейшим инструкциям.
Врач из государственной поликлиники может взять тест на коронавирус у пациента, если присутствуют такие симптомы:
У кого также может быть взят мазок:
Анализ берет выездная бригада медицинской организации. Врач также устанавливает необходимость взятия анализа крови на дому. Тест может быть взят только при наличии соответствующих показаний и проводится по усмотрению специалиста.
На едином портале госуслуг запущен новый сервис, связанный с профилактикой COVID-19. Итоги тестов будут отображаться в личном кабинете пользователя на “Госуслугах”.
Другой способ уточнить результат теста – позвонить по номеру 122 на горячую линию для получения консультации или в регистратуру поликлиники, к которой прикреплен пациент.
Терапия при коронавирусе назначается врачом. Обычно при терапии ковида выписывают следующие виды медикаментов:
В рамках комплексной терапии назначаются витамины. При присоединении бактериальной инфекции назначается антибактериальная терапия. Антибиотики следует принимать исключительно по рецепту врача.
Открыть или закрыть больничный лист можно удаленно по телефону 122. Для этого требуется позвонить по этому короткому номеру и оставить заявку на открытие либо закрытие больничного.
После этого пользователю перезванивает врач и проводит консультацию. В случае необходимости оформляется вызов специалиста на дом при ухудшении самочувствия. Такая опция дает возможность оперативно и без посещения поликлиники открывать больничный по COVID-19 и оперативно его закрывать без ожидания в очередях медучреждения.