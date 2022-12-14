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Из Ростовской области 15 призывников направили в Президентский полк

Сегодня, 09:56
Фото: Andrew Shiva/Wikipedia/CC BY-SA 4.0
Как призывнику из Ростовской области попасть в Президентский полк
Из Ростовской области 15 молодых людей будут служить в Президентском полку комендатуры Московского Кремля, сообщили в правительстве региона.

Речь идет о призывниках из нескольких городов, в том числе Таганрога, Ростова, Азова и Батайска. Все они прошли специальный отбор и тестирования. 

Также при наборе людей предусмотрено углубленное медицинское обследование. Особое внимание уделяли физическим данным и морально-психологическому облику.

Девять призывников из Ростовской области отправились служить в научные роты
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Донской регион направляет ребят в Президентский полк с 2005 года. Каждый год от области набирают по 30 человек.

Всего из региона на службу осенью отправят четырех тысяч человек. На данный момент набрали 80% призывников. 

Напомним, что девять призывников из Ростовской области отправились служить в научные роты.

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