Речь идет о призывниках из нескольких городов, в том числе Таганрога, Ростова, Азова и Батайска. Все они прошли специальный отбор и тестирования.
Также при наборе людей предусмотрено углубленное медицинское обследование. Особое внимание уделяли физическим данным и морально-психологическому облику.
Донской регион направляет ребят в Президентский полк с 2005 года. Каждый год от области набирают по 30 человек.
Всего из региона на службу осенью отправят четырех тысяч человек. На данный момент набрали 80% призывников.
Напомним, что девять призывников из Ростовской области отправились служить в научные роты.