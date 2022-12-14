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К страшным последствиям гриппа оказались не готовы жители в Ростовской области

Сегодня, 12:19
Фото: unsplash.com
К страшным последствиям гриппа оказались не готовы жители в Ростовской области

В Ростовской области растёт число случаев заражения тяжелыми формами ОРВИ и гриппа

В Новочеркасске увеличивается количество пациентов, которые тяжело переносят грипп, сообщила глава управления здравоохранения Ольга Андрейченко.

Ситуацию с заболеваемостью обсудили на совещании. В данный момент эпидпорог по ОРВИ в области превышен на 32%.

Только в Новочеркасске показатель заболеваемости в два раза превысил областные показатели. Чаще всего заражаются несовершеннолетние.

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У части пациентов есть последствия заражения - это тяжелое течение болезни. И число таких людей растет.

Из-за этого пришлось увеличить количество мест в инфекционной больнице. Будет усилена работа по вакцинации. 

А больницам поручили подготовиться к перепрофилированию для приема большего количества пациентов.

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