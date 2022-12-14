Ситуацию с заболеваемостью обсудили на совещании. В данный момент эпидпорог по ОРВИ в области превышен на 32%.
Только в Новочеркасске показатель заболеваемости в два раза превысил областные показатели. Чаще всего заражаются несовершеннолетние.
У части пациентов есть последствия заражения - это тяжелое течение болезни. И число таких людей растет.
Из-за этого пришлось увеличить количество мест в инфекционной больнице. Будет усилена работа по вакцинации.
А больницам поручили подготовиться к перепрофилированию для приема большего количества пациентов.