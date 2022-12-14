Ранее он обращался в прокуратуру по вопросу качества водоснабжения в городе. Ему пришел ответ, что вода не соответствует нормам СанПиН из-за высокой степени износа водопроводов.
Но ситуация стала еще хуже с 5 декабря, когда в городе совсем пропала вода. Причиной назвали обмеление реки Дон из-за сильного ветра.
В результате воду начали подавать по графику: два часа утром и два часа вечером. Это привело к жалобам от местных жителей, которые просят решить эти проблемы.
Федяев заявляет, что подвоз воды не организовали должным образом. Он опубликовал фотографию с качеством подаваемой воды и показал, что она вся мутная и коричневого цвета.
«Теперь коммунальной катастрофой в Зернограде займется Следственный комитет РФ, соответствующий запрос уже направил его председателю Александру Бастрыкину», — уточнил депутат.