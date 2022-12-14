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Оставшимся без воды жителям Ростовской области для питья привозят мутную жижу

Сегодня, 11:34
Фото: Frankemann/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
Жителей Зернограда поили грязью, а теперь их заставили жить без воды
Жители Зернограда Ростовской области не могут добиться восстановления водоснабжения с 5 декабря, сообщил депутат Заксобрания региона Евгений Федяев.

Ранее он обращался в прокуратуру по вопросу качества водоснабжения в городе. Ему пришел ответ, что вода не соответствует нормам СанПиН из-за высокой степени износа водопроводов.

Но ситуация стала еще хуже с 5 декабря, когда в городе совсем пропала вода. Причиной назвали обмеление реки Дон из-за сильного ветра.

В результате воду начали подавать по графику: два часа утром и два часа вечером. Это привело к жалобам от местных жителей, которые просят решить эти проблемы.

Федяев заявляет, что подвоз воды не организовали должным образом.  Он опубликовал фотографию с качеством подаваемой воды и показал, что она вся мутная и коричневого цвета.

«Теперь коммунальной катастрофой в Зернограде займется Следственный комитет РФ, соответствующий запрос уже направил его председателю Александру Бастрыкину», — уточнил депутат.

 

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