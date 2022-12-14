Логвиненко рассказал о запуске проекта по адаптивному плаванию детей-инвалидов

В качестве пилота такая помощь будет предоставляться порядка 30 ребятам. Это зависит от возможностей бассейнов, так как в них должно быть специальное оборудование для плавания детей с различными особенностями здоровья. Также потребуется дополнительная подготовка для тренеров. Кроме этого, занятия будут проводиться индивидуально для каждого ребёнка–инвалида в возрасте от 7 до 18 лет.