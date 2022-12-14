Логвиненко рассказал о запуске проекта по адаптивному плаванию детей-инвалидов

Власти Ростова планируют в 2023 году запустить пилотный проект по адаптивному плаванию для детей-инвалидов. Его главная цель - дать возможность заниматься плаванием тем ребятам, которые по состоянию здоровья не могут посещать групповые занятия и вынуждены получать такую форму реабилитации индивидуально.
Отмечается, что сегодня в Ростове проживают более трех тысяч детей-инвалидов, 652 из них имеют показания к занятиям плаванием.
При подготовке проекта специалисты возьмут за основу итоги курса аквареабилитации, который с прошлого года реализуется в в реабилитационном центре для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.
В Ростове необходимым техническим требованиям для занятий адаптивным плаванием сейчас отвечают три бассейна, четыре тренера имеют навыки проведения подобных занятий.
В качестве пилота такая помощь будет предоставляться порядка 30 ребятам. Это зависит от возможностей бассейнов, так как в них должно быть специальное оборудование для плавания детей с различными особенностями здоровья. Также потребуется дополнительная подготовка для тренеров. Кроме этого, занятия будут проводиться индивидуально для каждого ребёнка–инвалида в возрасте от 7 до 18 лет.
Подобный проект по адаптивному плаванию может стать дополнительной мерой социальной поддержки ростовских семей, воспитывающих детей-инвалидов.