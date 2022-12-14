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Ловить осетра в Ростовской области разрешат не раньше 2030 года

Сегодня, 16:34
Фото: wikipedia.org
В Ростовской области фиксируется прирост популяции осетровых, однако о промысловых масштабах речи не идет, заявил начальник центра водных биологических ресурсов АзНИИРХ Валерий Лужняк.

Начальник центра водных биологических ресурсов АзНИИРХ Валерий Лужняк рассказал «Дoн-ТP», что в Азовском море отмечается восстановление осетровых рыб. Исчезать они начали еще в 90-е годы из-за деятельность браконьеров. С 2000 года вылов осетровых запретили. Исключение составляли только научные цели и воспроизводство популяции. 

Только сейчас ученые стали фиксировать признаки увеличения числа осетровых. Если в 2015 году их запас составлял 42 тонны, то уже сейчас — 756 тонн. Однако и этого мало для разрешения на вылов рыбы. Для промысла запасы осетра должны достигнуть десяти тысяч тонн.

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Осложняет ситуацию то, что естественным путем осетровые размножаться не могут. Причина этому — плотины на реках, мешающие нерестовой миграции. Свой негативный вклад также продолжают вносить браконьеры.

По прогнозам ученых, восстановить популяцию осетровых для промысловых значений получится лишь к 2030-м годам.

Ранее рыбу шемаю исключили из списка вымирающих видов рыбы Красной книги Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Экология
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