Начальник центра водных биологических ресурсов АзНИИРХ Валерий Лужняк рассказал «Дoн-ТP», что в Азовском море отмечается восстановление осетровых рыб. Исчезать они начали еще в 90-е годы из-за деятельность браконьеров. С 2000 года вылов осетровых запретили. Исключение составляли только научные цели и воспроизводство популяции.
Только сейчас ученые стали фиксировать признаки увеличения числа осетровых. Если в 2015 году их запас составлял 42 тонны, то уже сейчас — 756 тонн. Однако и этого мало для разрешения на вылов рыбы. Для промысла запасы осетра должны достигнуть десяти тысяч тонн.
Осложняет ситуацию то, что естественным путем осетровые размножаться не могут. Причина этому — плотины на реках, мешающие нерестовой миграции. Свой негативный вклад также продолжают вносить браконьеры.
По прогнозам ученых, восстановить популяцию осетровых для промысловых значений получится лишь к 2030-м годам.
Ранее рыбу шемаю исключили из списка вымирающих видов рыбы Красной книги Ростовской области.