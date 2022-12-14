Только сейчас ученые стали фиксировать признаки увеличения числа осетровых. Если в 2015 году их запас составлял 42 тонны, то уже сейчас — 756 тонн. Однако и этого мало для разрешения на вылов рыбы. Для промысла запасы осетра должны достигнуть десяти тысяч тонн.