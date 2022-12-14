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Медики рассказали, что приводит к камнеобразованию в почках

Сегодня, 15:30
Фото: pxhere.com
Доктор-нефролог Ирина Безгина рассказала, какие продукты могут стать причиной появления камней в почках.

Как пишет News.ru, нефролог сообщила, что в группе риска те, кто увлекается вином, сыром, чаем, а также ест много сладостей, шоколада, мяса, свеклы и черной смородины. Также образование конкрементов вероятно в условиях нарушения обмена кальция и дефицита витамина D. Повышенный риск заболеть почечнокаменной болезнью присутствует у пожилых людей, страдающих остеопорозом, поскольку из-за хрупкости их костей часть кальция циркулирует в крови вместо того, чтобы накапливаться в костной ткани.

Почки фильтруют излишки кальция, после чего он начинает накапливаться в этом органе в виде камней. Чтобы избежать заболевания, нефролог рекомендовала следить за питанием и отказаться от бесконтрольного приема некоторых добавок и препаратов (например, витамина С).

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