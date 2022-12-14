МегаФон: абонентов и операторов кол-центра подбираем по совместимости

- Предложенный нами алгоритм позволяет лучше понимать потребности разных категорий клиентов. Так, молодые люди до 30 лет – в отличие от людей более зрелого возраста - гораздо реже готовы выслушать предложение оператора до конца и принять его. А люди среднего возраста чаще готовы выслушать оператора мужского пола. Абоненты от 50 лет и старше готовы общаться чаще и с большей готовностью принимают оффер при общении с операторами в возрасте. Ранее наша команда реализовывала подобный сервис для финансовой организации: это позволило повысить конверсию звонков на 5 процентных пунктов и принесло заказчику существенный дополнительный доход. Однако в России подобные проекты пока единичны, а другие примеры в отрасли телекоммуникаций нам пока неизвестны, - добавила менеджер по углубленной аналитике компании Axenix Анна-Мария Лонь.