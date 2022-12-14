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На срубившего шесть сосен в лесничестве жителя Дона завели уголовное дело

Сегодня, 14:33
Фото: wikimedia.org
В Ростовской области мужчину оштрафовали за сруб шести сосен
В Белой Калитве поймали нарушителя, покусившегося на сосны в местном лесничестве, рассказали в МВД России по Ростовской области.

В Белой Калитве сотрудник лесничества пожаловался на незаконный сруб шести сосен. Деревья росли в полезащитном лесонасаждении. Позже полицейские выяснили, что деревья спилил 25-летний местный житель.

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Против него возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений. Уточняется, что злоумышленнику уже выписан штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее власти Ростовской области сообщали, что усилят охрану елей и сосен в преддверии Нового года. К охранной работе в лесничествах привлечены полицейские, а также егеря и казаки.

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