В Белой Калитве сотрудник лесничества пожаловался на незаконный сруб шести сосен. Деревья росли в полезащитном лесонасаждении. Позже полицейские выяснили, что деревья спилил 25-летний местный житель.
Против него возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений. Уточняется, что злоумышленнику уже выписан штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее власти Ростовской области сообщали, что усилят охрану елей и сосен в преддверии Нового года. К охранной работе в лесничествах привлечены полицейские, а также егеря и казаки.