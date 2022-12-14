Обвиняемые поссорились со знакомым из-за денежных споров и решили его убить. Для этого они нашли мужчину, который должен был это сделать за определенную плату.
Но нанятый киллер обратился в ФСБ и обо всем рассказал. После этого инсценировали убийство потерпевшего.
Тогда возбудили уголовное дело, теперь суд приговорил одного фигуранта к восьми годам заключения, второго - к восьми годам и восьми месяцам колонии. Это решение не вступило в законную силу.
Ранее в Ростовской области бывший участник ОПГ зарубил топором хозяина своего дома. Теперь нападавшего ждет суд.