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Нанявшие киллера жители Ростовской области получили почти 17 лет колонии на двоих

Сегодня, 09:11
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ http://vitalykuzmin.net/CC By SA 4.0 / wikimedia.org
Нанявших киллера для убийства своего знакомого осудили в Ростовской области
В Ростовской области огласили приговор в отношении Николая Яикова и Алексея Будасова, которые хотели убить знакомого, сообщили в региональной прокуратуре.

Обвиняемые поссорились со знакомым из-за денежных споров и решили его убить. Для этого они нашли мужчину, который должен был это сделать за определенную плату.

Но нанятый киллер обратился в ФСБ и обо всем рассказал. После этого инсценировали убийство потерпевшего.

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Тогда возбудили уголовное дело, теперь суд приговорил одного фигуранта к восьми годам заключения, второго - к восьми годам и восьми месяцам колонии. Это решение не вступило в законную силу. 

Ранее в Ростовской области бывший участник ОПГ зарубил топором хозяина своего дома. Теперь нападавшего ждет суд.

 

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