rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря 2022, 08:56

Published 14 декабря 2022, 08:56

Modified 14 декабря 2022, 08:58

Updated 14 декабря 2022, 08:58

Не умеющих готовить поваров обучали в училище в Ростовской области

14 декабря 2022, 08:56

Сотрудника училища будут судить за помощь поварам-бездельникам в Ростовской области

В Ростовской области рассмотрят уголовное дело в отношении старшего мастера профессионального училища за служебный подлог, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Фигурант устроился на работу в станице Казанской. Он разрешал пятерым студентам, которые учились на поваров, не посещать занятия. 

Вместе с этим сотрудник изготавливал справки об их успеваемости и подписывал у директора, который ни о чем не догадывался. На основании этих документов студенты получали стипендию. 

Житель в Новочеркасске взял кредит на 600 тыс рублей, чтобы отдать мошенникам
Узнать подробнее

А через некоторое время студенты-прогульщики получили подложные документы о том, что являются поварами.

Первоначально фигуранта оштрафовали, что подтвердила апелляция. Но в кассации дело передали на новое рассмотрение в суд. 

Ранее завкафедрой стоматологии медицинского вуза в Ростове-на-Дону осудили за взятки.

Читайте также:
Житель в Новочеркасске взял кредит на 600 тыс рублей, чтобы отдать мошенникамМошенники придумали новую схему обмана веб-дизайнеровТелефонные мошенники пострадали от антироссийских санкций
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика