Не умеющих готовить поваров обучали в училище в Ростовской области

Posted 14 декабря 2022, 08:56
Published 14 декабря 2022, 08:56
Modified 14 декабря 2022, 08:58
Updated 14 декабря 2022, 08:58
Фигурант устроился на работу в станице Казанской. Он разрешал пятерым студентам, которые учились на поваров, не посещать занятия.
Вместе с этим сотрудник изготавливал справки об их успеваемости и подписывал у директора, который ни о чем не догадывался. На основании этих документов студенты получали стипендию.
А через некоторое время студенты-прогульщики получили подложные документы о том, что являются поварами.
Первоначально фигуранта оштрафовали, что подтвердила апелляция. Но в кассации дело передали на новое рассмотрение в суд.
Ранее завкафедрой стоматологии медицинского вуза в Ростове-на-Дону осудили за взятки.