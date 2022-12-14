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Не умеющих готовить поваров обучали в училище в Ростовской области

Сегодня, 08:56
Фото: U.S. Navy/CC0 / flickr.com
Ничего не умеющие повара появились в Ростовской области

Сотрудника училища будут судить за помощь поварам-бездельникам в Ростовской области

В Ростовской области рассмотрят уголовное дело в отношении старшего мастера профессионального училища за служебный подлог, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Фигурант устроился на работу в станице Казанской. Он разрешал пятерым студентам, которые учились на поваров, не посещать занятия. 

Вместе с этим сотрудник изготавливал справки об их успеваемости и подписывал у директора, который ни о чем не догадывался. На основании этих документов студенты получали стипендию. 

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А через некоторое время студенты-прогульщики получили подложные документы о том, что являются поварами.

Первоначально фигуранта оштрафовали, что подтвердила апелляция. Но в кассации дело передали на новое рассмотрение в суд. 

Ранее завкафедрой стоматологии медицинского вуза в Ростове-на-Дону осудили за взятки.

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