Реализация проекта может завершиться в начале лета 2023 года. С этого момента трасса М-4 «Дон» полностью до Ростова будет скоростной.
«С уверенностью можно сказать, что мы на год раньше, чем планировалось, в начале лета, дорогу запустим», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Хуснуллина.
Сам проект реализуют на условиях государственно-частного партнерства. На новой дороге сделают восемь транспортных развязок, несколько путепроводов и мостов.
Ранее появилась информация, что через Ростовскую область и Кубань построят постоянную трассу от Москвы в Крым.