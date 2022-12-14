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Обхода Аксая запустят на год раньше, в июне 2023 года

Сегодня, 07:33
Фото: donland.ru
Когда в Ростовской области завершат строительство обхода Аксая

В Ростовской области строительство обхода Аксая завершат в июне в 2023 году

В Ростовской области работы по созданию обхода Аксая должны завершиться ранее утвержденного срока, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Реализация проекта может завершиться в начале лета 2023 года. С этого момента трасса М-4 «Дон» полностью до Ростова будет скоростной.

«С уверенностью можно сказать, что мы на год раньше, чем планировалось, в начале лета, дорогу запустим», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Хуснуллина.

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Сам проект реализуют на условиях государственно-частного партнерства. На новой дороге сделают восемь транспортных развязок, несколько путепроводов и мостов.

Ранее появилась информация, что через Ростовскую область и Кубань построят постоянную трассу от Москвы в Крым. 

 

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