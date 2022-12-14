Патрушев: Технологический рывок – ключевая причина рекордного урожая зерна в стране

В Минсельхозе подсчитали, что в 2023 году будет собрано примерно 125-127 миллионов тонн зерновых, то есть также очень большой урожай. Даже при самых пессимистических прогнозах российский АПК не может выращивать меньше 100 миллионов тонн в год, считает Тихонов. Сейчас важно бросить все силы на развитие экспорта – искать новые каналы поставок, закупать свои зерновозы и не допускать блокировки портов.