Патрушев: Технологический рывок – ключевая причина рекордного урожая зерна в стране

Министр назвал главной причиной такого роста технологический рывок, который сделал отечественный АПК за последние годы.
Это самый большой урожай за всю историю России. Наряду с производством зерновых, агропромышленному комплексу удалось нарастить объемы сахарной свеклы, рапса, сои, фруктов и овощей. Производство молока и мяса в стране также увеличилось. Глава государства установил рекомендуемый показатель прироста продукции в аграрном секторе по 3% в год. Однако эксперты подсчитали, что за этот год рост в стране составит 3,5%, пишет iz.ru. Главная причина – технологический рывок, сделанный отечественными аграриями за последние годы, считает министр.
За неполные пять лет аграрии стали использовать в 1,5 раза больше минеральных удобрений и обрабатывать средствами защиты на 11% больше земель. Также они расширяют применение современной техники, что позволило увеличить энергообеспеченность АПК на 5,8 миллионов лошадиных сил. Одновременно с этим в оборот вводятся новые участки. Только за счет мелиорации в 2023 году площадь сельхозпроизводства прирастет на 170 тысяч гектаров.
По словам координатора проекта ОНФ «Народный фермер» Олега Сироты, государство планомерно поддерживает политику, направленную на обеспечение доступности удобрений для аграриев. Благодаря этому они закупали удобрения по приемлемой стоимости.
Многие меры поддержки сохранились и сегодня. Например, выдача льготных кредитов до 5% годовых и сохранение ставок для фермерских хозяйств. Продолжается и реализация федеральных программ. В частности, были сохранены капексы на строительство молочных ферм. Аграриям, которые строят фермы, государство возвращает до половины их стоимости, рассказал Сирота.
Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов обратил внимание, что уходящий год был тяжелым для экономики России в целом и для АПК в частности. Однако гибкая политика государства по поддержке аграриев позволила перевыполнить план по наращиванию сельхозпроизводства.
Тихонов уточнил, что показатели Доктрины продовольственной безопасности АПК перевыполнял и ранее. Сейчас же Россия стала настоящей мировой житницей. Фактически наша страна кормит всю планету, сохраняя при этом доступные цены на сельхозпродукцию для россиян.
В Минсельхозе подсчитали, что в 2023 году будет собрано примерно 125-127 миллионов тонн зерновых, то есть также очень большой урожай. Даже при самых пессимистических прогнозах российский АПК не может выращивать меньше 100 миллионов тонн в год, считает Тихонов. Сейчас важно бросить все силы на развитие экспорта – искать новые каналы поставок, закупать свои зерновозы и не допускать блокировки портов.