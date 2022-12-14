Президент РФ назначил Гурова главой общероссийского движения детей и молодёжи

Как сообщает газета “Известия”, Гуров родился в 1985 году. С прошлого года он занимает пост заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации.
Гуров родился в 1985 году. С 2021-го он занимал должность замминистра науки и высшего образования РФ.
Напомним, 14 июля 2022 года Владимир Путин подписал закон о всероссийском движении детей и молодёжи. У движения будет собственная символика. А наставниками могут быть, в том числе, родители участников.
Закон был одобрен депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации в начале июля текущего года.