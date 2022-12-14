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Президент РФ назначил Гурова главой общероссийского движения детей и молодёжи

Сегодня, 13:08
13 декабря президент назначил Григория Гурова председателем правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Подписанный указ опубликован официальными источниками.

Как сообщает газета “Известия”, Гуров родился в 1985 году. С прошлого года он занимает пост заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации.

Гуров родился в 1985 году. С 2021-го он занимал должность замминистра науки и высшего образования РФ.

Напомним, 14 июля 2022 года Владимир Путин подписал закон о всероссийском движении детей и молодёжи. У движения будет собственная символика. А наставниками могут быть, в том числе, родители участников.

Закон был одобрен депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации в начале июля текущего года.  

 

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