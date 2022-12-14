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Путин заявил, что трасса М-4 «Дон» в Ростовской области станет скоростной

Сегодня, 12:24
Фото: Георгий Долгопский/cc by sa 4.0 / wikimedia.org
Путин заявил, что трасса М-4 «Дон» в Ростовской области станет скоростной
Участок автодороги М-4 «Дон» от Москвы до Ростовской области будет скоростным, заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин посетил церемонию открытия объектов транспортной инфраструктуры. Среди них был реконструированный участок трассы М-4 «Дон» в Воронежской области. После его обновления автодорога станет скоростной от Москвы и до Ростовской области, заверил президент.

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Также глава государства отметил, что движение в сторону курортов юга России будет гораздо комфортней. Реконструкция М-4 «Дон» усилит конкурентные стороны Ростовской области и повысит ее инвестиционную привлекательность, приводит слова президента ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области работы по созданию обхода Аксая должны завершиться уже в июне 2023 года.

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#Виктория Прутковская#Транспорт#Новости#Ростовская область#Дорога
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