Владимир Путин посетил церемонию открытия объектов транспортной инфраструктуры. Среди них был реконструированный участок трассы М-4 «Дон» в Воронежской области. После его обновления автодорога станет скоростной от Москвы и до Ростовской области, заверил президент.
Также глава государства отметил, что движение в сторону курортов юга России будет гораздо комфортней. Реконструкция М-4 «Дон» усилит конкурентные стороны Ростовской области и повысит ее инвестиционную привлекательность, приводит слова президента ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области работы по созданию обхода Аксая должны завершиться уже в июне 2023 года.