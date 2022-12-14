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Расходы Ростова в 2023 году почти на миллиард превысят доходы

Сегодня, 15:54
Фото: 1MI
Окончательный бюджет на следующий год в Ростове утвердят 20 декабря, сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

В Ростове на публичных слушаниях обсудили проект бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Предполагается, что доходы Ростова составят в следующем году 52,5 миллиарда рублей. Из них собственных налоговые и неналоговые доходы достигнут отметки в 21,2 миллиарда рублей.

Расходов при этом в Ростове планируется больше — 53,6 миллиарда рублей. Они сформированы в рамках 21 муниципальной программы. Больше всего средств будет потрачено на социальную сферу — 37,1 миллиарда. Эти деньги пойдут на поддержку многодетных семей, развитие образования, культуры и спорта.

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Окончательно бюджет города на следующий год должны утвердить в 20 декабря.

Ранее RostovGazeta рассказала о самых больших и скандальных госзакупках Ростовской области в 2022 году.

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