В Ростове на публичных слушаниях обсудили проект бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Предполагается, что доходы Ростова составят в следующем году 52,5 миллиарда рублей. Из них собственных налоговые и неналоговые доходы достигнут отметки в 21,2 миллиарда рублей.