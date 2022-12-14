Restocard Банка ЗЕНИТ признана лучшим продуктом года

Как отмечают в Банке, по Restocard доступен кешбэк до 10 % за посещения ресторанов, кафе и баров по всему миру, а также дополнительный кешбэк на все остальные покупки. Держатели карты получают до 7 % годовых на специальный карточный счет и пользуются скидками до 30 % от партнеров и бесплатное обслуживание.