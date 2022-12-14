Restocard Банка ЗЕНИТ признана лучшим продуктом года

Как отмечают в Банке, по Restocard доступен кешбэк до 10 % за посещения ресторанов, кафе и баров по всему миру, а также дополнительный кешбэк на все остальные покупки. Держатели карты получают до 7 % годовых на специальный карточный счет и пользуются скидками до 30 % от партнеров и бесплатное обслуживание.
По словам руководителя ЗЕНИТ Private Banking Александра Хенкина, Restocard ЗЕНИТ Private Banking дарит яркие впечатления клиентам и задает новые стандарты качества обслуживания в своем сегменте.
— Держатели карты получают 10% кешбэк при оплате во всех ресторанах мира и возможность приоритетного бронирования столиков. Позитивная обратная связь от клиентов вдохновляет нас становиться лучше и создавать инновационные и эксклюзивные продукты на рынке, — поделился Александр Хенкин.
Ресторанную карту ЗЕНИТ Private Banking, высоко оценило и конкурсное жюри, в состав которого вошли признанные специалисты в области науки иинноваций, а также авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти. Именно они выявляли лучшие современные решения по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.
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