В регионе за неделю зарегистрировали 30 тысяч случаев заражения ОРВИ. Это на 123% выше эпидпорога.
В регионе выявляют также случаи заражения гриппом. Местным жителям напомнили, что заболевший наиболее заразен первые 3-4 дня.
Для профилактики ОРВИ жителей региона просят вести активный и здоровый образ жизни. Нужно следить за питанием и проводить закаливающие процедуры.
При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу.
Ранее ростовчан призывали отказаться от утренников и корпоративов из-за эпидемии гриппа.