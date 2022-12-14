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Роспотребнадзор выступил за масочный режим в Ростовской области

Сегодня, 12:38
Фото: 1MI
Роспотребнадзор выступил за масочный режим в Ростовской области
Жителям Ростовской области рекомендовали носить маски в общественных местах, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

В регионе за неделю зарегистрировали 30 тысяч случаев заражения ОРВИ. Это на 123% выше эпидпорога. 

В регионе выявляют также случаи заражения гриппом. Местным жителям напомнили, что заболевший наиболее заразен первые 3-4 дня. 

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Для профилактики ОРВИ жителей региона просят вести активный и здоровый образ жизни. Нужно следить за питанием и проводить закаливающие процедуры.

При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу. 

Ранее ростовчан призывали отказаться от утренников и корпоративов из-за эпидемии гриппа. 

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