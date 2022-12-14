Во время акции жители могут обменяться вещами, подходящими для повторного использования в новогодние и рождественские праздничные дни. Это может быть все, что угодно, начиная от открыток и лент и заканчивая елочными игрушками, украшениями для дома, карнавальными нарядами и другими вещами.