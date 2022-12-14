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Ростовчанам предложили обменяться новогодними игрушками ради спасения планеты

Сегодня, 10:17
Фото: Андрей Ю. Вуколов/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org
Ростовчанам предложили обменяться новогодними игрушками ради спасения планеты
В Ростове-на-Дону жителям предложили поучаствовать в экологической акции «Зелёная суббота», посвященной минимизации ущерба, причиняемого празднованием Нового года, об этом сообщили в донском Минприроды и экологии.

В субботу, 17 декабря, в Ростове пройдет последняя в уходящем году экологическая акция «Зелёная суббота», во время которой жители и гости города смогут обменяться ненужными, но хорошими вещами. Основная цель мероприятия — привлечь внимание к сверхпотреблению населения в период новогодних праздников, а также минимизации последствий затяжных праздников. 

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Во время акции жители могут обменяться вещами, подходящими для повторного использования в новогодние и рождественские праздничные дни. Это может быть все, что угодно, начиная от открыток и лент и заканчивая елочными игрушками, украшениями для дома, карнавальными нарядами и другими вещами.

Акция пройдет с 11.00 до 16.00 мск в эту субботу, 17 декабря, в переулке Островского, 47 в арт-пространстве Art Bazar.

Ранее RostovGazeta подготовила подборку интересных сценариев для празднования Нового 2023 года.

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