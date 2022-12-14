В субботу, 17 декабря, в Ростове пройдет последняя в уходящем году экологическая акция «Зелёная суббота», во время которой жители и гости города смогут обменяться ненужными, но хорошими вещами. Основная цель мероприятия — привлечь внимание к сверхпотреблению населения в период новогодних праздников, а также минимизации последствий затяжных праздников.
Во время акции жители могут обменяться вещами, подходящими для повторного использования в новогодние и рождественские праздничные дни. Это может быть все, что угодно, начиная от открыток и лент и заканчивая елочными игрушками, украшениями для дома, карнавальными нарядами и другими вещами.
Акция пройдет с 11.00 до 16.00 мск в эту субботу, 17 декабря, в переулке Островского, 47 в арт-пространстве Art Bazar.
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