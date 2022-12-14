Ростовская АЭС поддержала борцов-рукопашников на первенстве ЮФО

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, республик Калмыкия и Крым, а также из г. Севастополя. Самому молодому участнику исполнилось 10 лет, самому старшему - 21 год.