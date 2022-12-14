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Ростовская АЭС поддержала борцов-рукопашников на первенстве ЮФО

Сегодня, 10:50
Фото: Ростовская АЭС
В Волгодонске при поддержке Ростовской атомной станции состоялось первенство Южного федерального округа по рукопашному бою, посвященное памяти волгодонца Героя России Михаила Ревенко.

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, республик Калмыкия и Крым, а также из г. Севастополя. Самому молодому участнику исполнилось 10 лет, самому старшему - 21 год.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения неразрывно связаны с популяризацией здорового образа жизни, считают организаторы турнира.

- Рукопашный бой – это спорт сильных и смелых людей, умеющих идти к своей цели и побеждать. Он воспитывает характер, учит стойкости и справедливости, учит защищать своих и любить Родину, - напутствовал спортсменов почетный гость соревнований, директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Всего за три дня зрелищных и бескомпромиссных боев было разыграно 59 комплектов наград. Сборная Ростовской области (в нее вошли 15 спортсменов из Волгодонска) в итоге стала лучшей командном зачете и будет представлять регион на первенстве России.

По словам главы администрации Волгодонска Сергея Макарова, Ростовская АЭС традиционно является одним из ключевых партнеров города в сфере социально-экономического развития. Инвестиции предприятия в соцсферу, поддержка массового и детского спорта, патриотических программ стали эффективным инструментом для динамичного развития города и донского региона в целом.

 

Всего за три дня зрелищных и бескомпромиссных боев было разыграно 59 комплектов наград. Сборная Ростовской области (в нее вошли 15 спортсменов из Волгодонска) в итоге стала лучшей командном зачете и будет представлять регион на первенстве России.

По словам главы администрации Волгодонска Сергея Макарова, Ростовская АЭС традиционно является одним из ключевых партнеров города в сфере социально-экономического развития. Инвестиции предприятия в соцсферу, поддержка массового и детского спорта, патриотических программ стали эффективным инструментом для динамичного развития города и донского региона в целом.


#Анна Петрова
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