Однако автодилер не согласился с таким решением и подал апелляцию, сообщил «Ъ-Юг». В ней «Юг-Моторс» заявил, что получил разрешение на строительство в 2015 году. Однако суд был не приклонен, отметив, что компания не могла не знать об этом ранее, и должна была представить это разрешение во время рассмотрения дела по существу.