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Ростовский депутат Камышный не смог защитить свои автосалоны KIA от сноса

Сегодня, 12:05
Фото: Яндекс.Карты
ДИЗО Ростова добилось сноса салонов автодилера «Юг-Моторс»
Автосалоны «Юг-Моторс» в переулке 1-м Машиностроительном в Ростове будут снесены, сообщают СМИ.

Арбитражный суд отказал ростовскому автодилеру «Юг-Моторс» в требовании отменить решение о сносе его автосалонов в переулке 1-м Машиностроительном. Сами салоны еще три года назад были признаны самовольный постройками.

Их ликвидацией в 2019 году озаботился Департамент имущественно-земельных отношений Ростова. Тогда же чиновники обратились в суд, обращая внимание на то, что автосалоны были построены без необходимого разрешения от муниципалитета. В итоге суд поддержал позицию властей и постановил демонтировать здания.

Компания ростовского депутата Камышного пытается спасти свои автосалоны KIA от сноса
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Однако автодилер не согласился с таким решением и подал апелляцию, сообщил «Ъ-Юг». В ней «Юг-Моторс» заявил, что получил разрешение на строительство в 2015 году. Однако суд был не приклонен, отметив, что компания не могла не знать об этом ранее, и должна была представить это разрешение во время рассмотрения дела по существу.

Напомним, компания «Юг-Моторс» занимается реализацией автомобилей KIA в Ростове-на-Дону. Выручка автодилера в прошлом году составила более 1,8 миллиарда рублей с чистой прибылью около 13,5 миллиона рублей. Известно, что «Юг-Моторс» владеет депутат городской думы Вячеслав Камышный.

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