Более трех месяцев Гелас был в составе пехотного полка. Он находился на линии соприкосновения в ЛНР, теперь его представили в госнаграде.
«Так как ЛНР стала частью России, то поменялся правовой статус вооруженных сил республики. Поэтому как многодетный отец, у которого пять детей, Гелас демобилизован», — уточнили в Заксобрании.
Отмечается, что теперь он вернулся к своим обязанностям в Ростовской области. Парламентарий будет координировать работу с военнослужащими и мобилизованными.
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