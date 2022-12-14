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Ростовского депутата Максима Геласа демобилизовали после трех месяцев участия в СВО

Сегодня, 15:03
Фото: zsro.ru
Ростовского депутата Максима Геласа демобилизовали после трех месяцев участия в СВО
Из зоны спецоперации вернулся депутат Заксобрания Ростовской области Максим Гелас, говорится на сайте парламента.

Более трех месяцев Гелас был в составе пехотного полка. Он находился на линии соприкосновения в ЛНР, теперь его представили в госнаграде.

«Так как ЛНР стала частью России, то поменялся правовой статус вооруженных сил республики. Поэтому как многодетный отец, у которого пять детей, Гелас демобилизован», — уточнили в Заксобрании.

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Отмечается, что теперь он вернулся к своим обязанностям в Ростовской области. Парламентарий будет координировать работу с военнослужащими и мобилизованными.

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#Илья Протвинов#Депутат#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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