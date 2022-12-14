РЖД предложили ряд мер для доставки нефтепродуктов в Магаданскую область

Другой вопрос касается диверсификации точек перевалки груза на морской транспорт. В настоящее время нефтепродукты проходят через один терминал - “Нико Ойл”, выгрузка которого в 2 раза ниже установленной перерабатывающей способности. На 14 декабря при его среднесуточной выгрузке в 21,5 вагона к терминалу следовали 430 вагонов, а еще 165 находятся на станции назначения в Гайдамаке.