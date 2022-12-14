РЖД предложили ряд мер для доставки нефтепродуктов в Магаданскую область

Как отмечается, сегодня фактический срок доставки грузов по железной дороге в адрес предприятий Магаданской области составляет 12,9 суток. Это более чем на 30% быстрее нормативных сроков доставки грузов, предусмотренных договорами. Задержек вагонов по вине РЖД нет, надежность доставки составляет фактически 100%. Об этом пишет vostokmedia.com.
Однако все еще остаются вопросы, требующие системного решения.
Один из них связан с составлением приемлемого плана отгрузок нефтепродуктов. Сегодня их доставка в Магаданскую область осуществляется из Тюмени, на расстояние почти 5 тыс. км. Вместе с тем в обеспечении области нефтепродуктами практически не принимают участия НПЗ, находящиеся в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Другой вопрос касается диверсификации точек перевалки груза на морской транспорт. В настоящее время нефтепродукты проходят через один терминал - “Нико Ойл”, выгрузка которого в 2 раза ниже установленной перерабатывающей способности. На 14 декабря при его среднесуточной выгрузке в 21,5 вагона к терминалу следовали 430 вагонов, а еще 165 находятся на станции назначения в Гайдамаке.
Наращивание поставок в адрес данного терминала при отсутствии выгрузки в условиях отрицательных температур может привести к изменению консистенции топлива и замедлению слива темных нефтепродуктов.
Кроме того, из-за скопления вагонов ухудшается качество обслуживания других клиентов на Дальнем Востоке, что ведет к задержке доставки других товаров.
В связи с этим РЖД вынуждены были частично ограничить прием грузов к перевозке в адрес данного терминала. При этом Дальневосточная железная дорога по фактам скопления вагонов с опасными грузами даже была вынуждена обратиться в прокуратуру.
Улучшить взаимодействие могло бы проставление специальных отметок в автоматическом режиме в перевозочных документах на товары для северного завоза. Однако этой опцией пользуются еще не все поставщики Магаданской области.
О сложившейся ситуации и необходимости принятия системных решений РЖД письмом от 26 ноября проинформировали заместителя председателя правительства Юрия Трутнева.