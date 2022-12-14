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РЖД предложили ряд мер для доставки нефтепродуктов в Магаданскую область

Сегодня, 18:15
Фото: pxhere.com
РЖД совместно с администрацией Магаданской области намерены решить возникающие задачи по гарантированным перевозкам грузов, необходимых для жизнеобеспечения региона. РЖД уже готовы осуществлять ускоренную доставку вагонов для формирования судовых партий.

Как отмечается, сегодня фактический срок доставки грузов по железной дороге в адрес предприятий Магаданской области составляет 12,9 суток. Это более чем на 30% быстрее нормативных сроков доставки грузов, предусмотренных договорами. Задержек вагонов по вине РЖД нет, надежность доставки составляет фактически 100%. Об этом пишет vostokmedia.com.

 

Однако все еще остаются вопросы, требующие системного решения.

Один из них связан с составлением приемлемого плана отгрузок нефтепродуктов. Сегодня их доставка в Магаданскую область осуществляется из Тюмени, на расстояние почти 5 тыс. км. Вместе с тем в обеспечении области нефтепродуктами практически не принимают участия НПЗ, находящиеся в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

 

Другой вопрос касается диверсификации точек перевалки груза на морской транспорт. В настоящее время нефтепродукты проходят через один терминал - “Нико Ойл”, выгрузка которого в 2 раза ниже установленной перерабатывающей способности. На 14 декабря при его среднесуточной выгрузке в 21,5 вагона к терминалу следовали 430 вагонов, а еще 165 находятся на станции назначения в Гайдамаке.

 

Наращивание поставок в адрес данного терминала при отсутствии выгрузки в условиях отрицательных температур может привести к изменению консистенции топлива и замедлению слива темных нефтепродуктов.

 

Кроме того, из-за скопления вагонов ухудшается качество обслуживания других клиентов на Дальнем Востоке, что ведет к задержке доставки других товаров.

 

В связи с этим РЖД вынуждены были частично ограничить прием грузов к перевозке в адрес данного терминала. При этом Дальневосточная железная дорога по фактам скопления вагонов с опасными грузами даже была вынуждена обратиться в прокуратуру.

 

Улучшить взаимодействие могло бы проставление специальных отметок в автоматическом режиме в перевозочных документах на товары для северного завоза. Однако этой опцией пользуются еще не все поставщики Магаданской области.

 

О сложившейся ситуации и необходимости принятия системных решений РЖД письмом от 26 ноября проинформировали заместителя председателя правительства Юрия Трутнева.

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