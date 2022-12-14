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С января по ноябрь 2022 года в Ростовской области родилось 360 двоен

Сегодня, 11:10
Фото: unsplash.com
С января по ноябрь 2022 года в Ростовской области родилось больше двоен чем в том году
В Ростовской области за 11 месяцев текущего года родились на свет 360 двоен, об этом сообщили в донском управлении ЗАГС.

В пресс-службе сообщили, что с января по ноябрь 2022 года дончанки произвели на свет 360 двойняшек,  что почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году в Ростовской области за тот же период родилось 343 двойни. 

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При этом самая высокую концентрацию двойняшек зафиксировали в одном из наиболее густонаселенных районов Ростова — в Ворошиловском районе, где семьи пополнились 45 парами двойняшек.   

Ранее в Ростовской области почти 400 пар стали родителями с помощью процедуры ЭКО, при этом у 29 пар родились двойняшки и тройняшки. 

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