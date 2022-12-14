В пресс-службе сообщили, что с января по ноябрь 2022 года дончанки произвели на свет 360 двойняшек, что почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году в Ростовской области за тот же период родилось 343 двойни.
При этом самая высокую концентрацию двойняшек зафиксировали в одном из наиболее густонаселенных районов Ростова — в Ворошиловском районе, где семьи пополнились 45 парами двойняшек.
Ранее в Ростовской области почти 400 пар стали родителями с помощью процедуры ЭКО, при этом у 29 пар родились двойняшки и тройняшки.