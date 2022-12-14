В Севастополе завершился финал конкурса красоты «Королева Боспора 2022». Ростов-на-Дону там представляла 16-летняя Дарья Ф. Девушка сотрудничает с модельным агентством и уже получила титул «Ростовская красавица 2022».
В Крыму ростовчанке также удалось одержать победу и привезти на родину титул «Королева Юга России 2022».
Известно, что рост девушки составляет 172 сантиметра. Она занимается спортом и мечтает получить «черный пояс» в тхэквондо. После окончания школы Дарья планирует поступление в театральный вуз.
Напомним, во время конкурса красоты в Ростове Федорова сама поставила себе вальс под музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».