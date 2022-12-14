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Школьница из Ростова стала королевой красоты Юга России

Сегодня, 16:05
Фото: vk.com/image_elite1990
Школьница из Ростова стала королевой красоты Юга России
Юная модель из Ростова победила в конкурсе красоты «Королева Боспора 2022», сообщило в социальных сетях агентство, в котором работает девушка.

В Севастополе завершился финал конкурса красоты «Королева Боспора 2022». Ростов-на-Дону там представляла 16-летняя Дарья Ф. Девушка сотрудничает с модельным агентством и уже получила титул «Ростовская красавица 2022».

В Крыму ростовчанке также удалось одержать победу и привезти на родину титул «Королева Юга России 2022».

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Известно, что рост девушки составляет 172 сантиметра. Она занимается спортом и мечтает получить «черный пояс» в тхэквондо. После окончания школы Дарья планирует поступление в театральный вуз.

Напомним, во время конкурса красоты в Ростове Федорова сама поставила себе вальс под музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

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