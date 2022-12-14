Жители Ростовской области при желании могут найти работу в новых российских регионах, которые находятся по-соседству. Сколько платят в ЛНР и ДНР, а также какие есть вакансии, в материале RostovGazeta.

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