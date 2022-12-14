В ЛНР представлено 130 вакансий с максимальной зарплатой от 200 тысяч рублей. А найти работу можно под различные специальности, в том числе требуются врачи, разнорабочие, менеджеры, механики, машинисты и директора магазинов.
Самые высокие зарплаты предлагают менеджерам по продаже семян в Луганске. Выплаты варьируются 60 тысяч до 250 тысяч рублей.
Предстоит продавать средства защиты растений, биопрепараты и семена полевых культур. Работа будет разъездной, так как нужно искать клиентов и проводить с ними переговоры.
Но и это не все, работа предполагает участие в мероприятиях компании - днях поля, конференциях, выставках. Среди требований есть обязательное высшее агрономическое образование и два года стажа.
Работодатель уточнил, что если будут выдающиеся знания в агрономии, то могут взять на позицию главного специалиста по продажам. Также предоставят машину и оплатят связь.
Человеку на этой позиции обещают зарплату от 130 тысяч рублей. Предстоит обследовать пациентов, ставить диагнозы и назначать лечение. А в дальнейшем контролировать его эффективность и безопасность.
Требований несколько:
Компания обещает возмещение расходов, связанных с переездом, в том числе членам семьи. Положены единовременное пособие в размере двух должностных окладов и единовременное пособие на каждого прибывшего члена семьи в размере половины оклада.
Доступно очень много вакансий по рабочим специальностям для восстановления инфраструктуры городов. Зарплаты обещают приличные.
Так, в Луганск требуются разнорабочие, которым платят до 150 тысяч рублей. Они нужны для строительства, реконструкции и ремонтных работ.
Что касается оплаты, то за одну смену в 10 часов перечисляют 7 тысяч рублей. Кроме того, предоставляют жилье и питание. Можно без опыта работы, но с желанием трудиться.
Либо можно устроиться машинистом буровой установки с зарплатой от 120 тысяч рублей на руки. Но должно быть техническое образование и опыт работы по специальности от трех лет.
Работодатель предоставит жилье, питание и оплатит проезд.
На этой позиции сотруднику будут платить до двух тысяч долларов, но надо иметь стаж от трех лет. Предстоит работать в команде разработчиков, составлять технические задания и выполнять поставленные задачи.
Работодатель пообещал интересные проекты, профессиональное обучение и сертификацию за счет компании.
Человеку в этой должности предлагают платить от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Вакансию разместила компания по продаже кондитерских изделий, химии и продуктов питания.
Предстоит работать в Луганске и прилегающих к нему территориях. Сотрудник получит наработанную клиентскую базу.
Специалист должен будет принимать заказы, увеличивать объемы продаж и контролировать дебиторскую задолженность. От кандидата необходимы опыт работы от года, целеустремленность и желание зарабатывать.
В этом новом российском регионе вакансий оказалось почти в два раза больше - 248. Заработные платы начинаются от 15 тысяч рублей и уходят далеко за 200 тысяч.
Вакансии различные, начиная от водителей и заканчивая должностями начальников на производстве. Есть работа и вахтовым методом с хорошей зарплатой.
Для трудоустройства потребуется опыт работы от пяти лет и рекомендации с прошлого места работы. Начальник будет руководить производством оконных комплектующих, следить за соблюдением работниками производственной и трудовой дисциплины и контролировать сроки выполнения заказов.
Само производство находится в Мариуполе. Заработная плата состоит из оклада и премии, всего должно выходить около 250 тысяч рублей.
От 80 тысяч до 200 тысяч рублей обещают платить врачу-педиатру в Мариуполе. Нужен диплом специалиста, а опыт приветствуется.
Среди обязанностей написали выполнение должностных инструкций. Сотрудникам при необходимости предоставят жилье.
От 60 тысяч рублей на руки будет получать бухгалтер-кассир в одной из компаний в Мариуполе. Необходимо будет вести первичную бухгалтерию, принимать наличные денежные средства в кассу.
Также среди обязанностей есть выплата зарплаты сотрудникам. Опыт работы по специальности должен быть от одного года.
График сделали 6/1 с 09.00 мск до 18.00. Компания обещает оформить по ГПХ.
Работать нужно будет в компании в Донецке, зарплата указана от 40 тысяч до 90 тысяч рублей на руки. Предстоит ремонтировать швейцарские часы различной сложности, заниматься сервисным обслуживанием механизмов.
Работодатель указал, что наличие европейских сертификатов будет преимуществом. А знание швейцарских брендов часов и их особенностей приветствуется.
Сотрудники смогут пройти обучение, в том числе в представительствах швейцарских марок.