rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Сколько жители Ростовской области могут заработать в ЛНР и ДНР

Сегодня, 09:36
Фото: 1MI
Сколько жители Ростовской области могут заработать в ЛНР и ДНР
Жители Ростовской области при желании могут найти работу в новых российских регионах, которые находятся по-соседству. Сколько платят в ЛНР и ДНР, а также какие есть вакансии, в материале RostovGazeta.

Какая есть работа в ЛНР 

В ЛНР представлено 130 вакансий с максимальной зарплатой от 200 тысяч рублей. А найти работу можно под различные специальности, в том числе требуются врачи, разнорабочие, менеджеры, механики, машинисты и директора магазинов.

Сколько платят менеджерам в ЛНР

Самые высокие зарплаты предлагают менеджерам по продаже семян в Луганске. Выплаты варьируются 60 тысяч до 250 тысяч рублей. 

Предстоит продавать средства защиты растений, биопрепараты и семена полевых культур. Работа будет разъездной, так как нужно искать клиентов и проводить с ними переговоры. 

Но и это не все, работа предполагает участие в мероприятиях компании - днях поля, конференциях, выставках. Среди требований есть обязательное высшее агрономическое образование и два года стажа. 

Вакансии по мобилизационной работе в Ростовской области
Узнать подробнее

Работодатель уточнил, что если будут выдающиеся знания в агрономии, то могут взять на позицию главного специалиста по продажам. Также предоставят машину и оплатят связь. 

Врач-офтальмолог

Человеку на этой позиции обещают зарплату от 130 тысяч рублей. Предстоит обследовать пациентов, ставить диагнозы и назначать лечение. А в дальнейшем контролировать его эффективность и безопасность.

Требований несколько:

  1. Высшее образование
  2. Сертификат специалиста
  3. Свидетельство об аккредитации специалиста

Компания обещает возмещение расходов, связанных с переездом, в том числе членам семьи. Положены единовременное пособие в размере двух должностных окладов и единовременное пособие на каждого прибывшего члена семьи в размере половины оклада. 

Врач-офтальмолог из ЛДНР п\может заработать 130 тысяч рублей
Фото: Tonywirthlin/CC0 / wikimedia.org

Работа вахтой в ЛНР

Доступно очень много вакансий по рабочим специальностям для восстановления инфраструктуры городов. Зарплаты обещают приличные. 

Так, в Луганск требуются разнорабочие, которым платят до 150 тысяч рублей. Они нужны для строительства, реконструкции и ремонтных работ. 

Что касается оплаты, то за одну смену в 10 часов перечисляют 7 тысяч рублей. Кроме того, предоставляют жилье и питание. Можно без опыта работы, но с желанием трудиться. 

Либо можно устроиться машинистом буровой установки с зарплатой от 120 тысяч рублей на руки. Но должно быть техническое образование и опыт работы по специальности от трех лет. 

Работодатель предоставит жилье, питание и оплатит проезд. 

Программист

На этой позиции сотруднику будут платить до двух тысяч долларов, но надо иметь стаж от трех лет. Предстоит работать в команде разработчиков, составлять технические задания и выполнять поставленные задачи. 

Программист из ЛДНР может заработать до двух тысяч долларов
Фото: Matthew (WMF)/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org
Топ-5 вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Работодатель пообещал интересные проекты, профессиональное обучение и сертификацию за счет компании. 

Торговый представитель

Человеку в этой должности предлагают платить от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Вакансию разместила компания по продаже кондитерских изделий, химии и продуктов питания. 

Предстоит работать в Луганске и прилегающих к нему территориях. Сотрудник получит наработанную клиентскую базу.

Специалист должен будет принимать заказы, увеличивать объемы продаж и контролировать дебиторскую задолженность. От кандидата необходимы опыт работы от года, целеустремленность и желание зарабатывать. 

Какая есть работа в ДНР

В этом новом российском регионе вакансий оказалось почти в два раза больше - 248. Заработные платы начинаются от 15 тысяч рублей и уходят далеко за 200 тысяч. 

Вакансии различные, начиная от водителей и заканчивая должностями начальников на производстве. Есть работа и вахтовым методом с хорошей зарплатой.

Начальник оконного производства

Для трудоустройства потребуется опыт работы от пяти лет и рекомендации с прошлого места работы. Начальник будет руководить производством оконных комплектующих, следить за соблюдением работниками производственной и трудовой дисциплины и контролировать сроки выполнения заказов.

Само производство находится в Мариуполе. Заработная плата состоит из оклада и премии, всего должно выходить около 250 тысяч рублей. 

Начальник оконного производства из ЛДНР может заработать около 250 тысяч рублей
Фото: National Institute of Standards and Technology/CCo / wikimedia.org

Врач-педиатр

От 80 тысяч до 200 тысяч рублей обещают платить врачу-педиатру в Мариуполе. Нужен диплом специалиста, а опыт приветствуется. 

Среди обязанностей написали выполнение должностных инструкций. Сотрудникам при необходимости предоставят жилье. 

Бухгалтер-кассир

От 60 тысяч рублей на руки будет получать бухгалтер-кассир в одной из компаний в Мариуполе. Необходимо будет вести первичную бухгалтерию, принимать наличные денежные средства в кассу. 

Также среди обязанностей есть выплата зарплаты сотрудникам. Опыт работы по специальности должен быть от одного года.

График сделали 6/1 с 09.00 мск до 18.00. Компания обещает оформить по ГПХ. 

Мастер по ремонту часов

Работать нужно будет в компании в Донецке, зарплата указана от 40 тысяч до 90 тысяч рублей на руки. Предстоит ремонтировать швейцарские часы различной сложности, заниматься сервисным обслуживанием механизмов. 

Работодатель указал, что наличие европейских сертификатов будет преимуществом. А знание швейцарских брендов часов и их особенностей приветствуется.

Сотрудники смогут пройти обучение, в том числе в представительствах швейцарских марок.


Мастер по ремонту часов из ЛДНР может заработать от 40 тысяч до 90 тысяч рублей
Фото: Alan Cleaver/CC BY 2.0 / wikimedia.org
Читайте также:
Топ-5 вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей в Ростове-на-Дону«Зарплата выдохлась уже»: ростовчане высказались о повышение тарифов ЖКХ до 9%
#Илья Протвинов#Зарплата#Работа#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Экономика
Подпишитесь
«Все равно не выпустят»: онкобольному ростовчанину Новикову угрожают в МОТБ-19
Сегодня, 11:04
Улицу в Ростове признали самой дорогой в России
Сегодня, 10:51
Вассерман рассказал об опасности американских ракет Patriot для Ростова
Сегодня, 10:58
Бастрыкин поручил Аслану Хуаде проверить мемориал «Парк Победы» в Ростовской области
Сегодня, 10:24
Сливавшая данные абонентов сотрудница оператора связи в Ростове отделалась штрафом
Сегодня, 09:16
Нанявшие киллера жители Ростовской области получили почти 17 лет колонии на двоих
Сегодня, 09:11