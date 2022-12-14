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Сотрудники ДПС в Ростове-на-Дону отказались наказывать пьяного водителя Mercedes

Сегодня, 06:22
Фото: 1MI
Сотрудники ДПС в Ростове-на-Дону отказались наказывать пьяного водителя Mercedes
В Ростове-на-Дону, по информации СМИ, двух сотрудников ДПС заподозрили в превышении полномочий.

1Rnd пишет, что правоохранители отказались привлекать к ответственности пьяного водителя Mercedes-Benz. Это стало известно после проверки записей видеорегистратора служебной машины.

«В данный момент сотрудники освобождены от исполнения обязанностей. Если их вина будет доказана, то они могут быть уволены», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что сейчас следствие проводит проверку. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. 

Ранее в Новочеркасске пьяный водитель разгромил четыре автомобиля. Очевидцы сообщали, что он был не пристегнут и разбил голову о лобовое стекло. 

 

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