1Rnd пишет, что правоохранители отказались привлекать к ответственности пьяного водителя Mercedes-Benz. Это стало известно после проверки записей видеорегистратора служебной машины.
«В данный момент сотрудники освобождены от исполнения обязанностей. Если их вина будет доказана, то они могут быть уволены», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас следствие проводит проверку. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее в Новочеркасске пьяный водитель разгромил четыре автомобиля. Очевидцы сообщали, что он был не пристегнут и разбил голову о лобовое стекло.