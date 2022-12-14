Чтобы новый год стал по-настоящему незабываемым, можно прибрести билет на поезд в любой город и отправиться в спонтанное путешествие. Если полночью наступит во время поездки, то не беда. Тогда можно разделить радость от происходящего и уютную обстановку с пассажирами.
Все это позволит сменить обстановку и увидеть, как празднуют Новый год в другом городе. Можно посмотреть на достопримечательности и отдохнуть в кафе.
Аналогичным способом можно путешествовать на самолете, но сейчас аэропорт Платов закрыт и непонятно, когда он возобновит работу. Поэтому поезд станет оптимальным вариантом для такого досуга.
Для этого способа нужно будет отключить электричество и подготовить свечи. Это позволит создать необычную и романтическую обстановку.
Благодаря отсутствию гаджетов можно будет полностью сосредоточиться на собеседниках. А если придумать конкурсы, то станет еще веселее.
Одним из конкурсов могут стать погружение в историю и рассказы о том, как люди жили раньше.
На Новый год можно снять номер в отеле с красивым видом на город. Тогда не придется думать о бытовых вопросах, таких как уборка и приготовление еды.
Это позволит сменить обстановку и создаст ощущение мини-отпуска. На ужин можно сходить в ресторан при отеле, только бронировать номера нужно заранее.
Если есть возможность, то отличным вариантом станет празднование Нового года на даче. Это и мясо на мангале и уютный вечер у окна. А также много свободного пространства.
Либо можно снять вместе с друзьями на праздники коттедж и отлично провести время. Но опять же все нужно бронировать заранее.
В новогоднюю ночь можно ходить от одного ресторана к другому и праздновать вместе со всеми. Чтобы было веселее, следует выпивать в каждом кафе по одному коктейлю. И он не обязательно должен быть алкогольным.
Либо просто приходить в заведения и поздравлять людей. Таким образом получится найти себе новых знакомых и хорошо провести время.
Если основательно подготовиться, то можно встретить Новый год в лесу. Но для этого потребуются теплые вещи, палатка и специальная печка.
Для создания необходимой атмосферы следует взять игрушки и развесить на деревьях. Подойдет также праздничная иллюминация.
Если разрешено разжигать костры, то стоит захватить с собой мангал или кастрюлю для приготовления еды на природе.
Не стоит забывать о термосе с теплым чаем и сладостях.
Если Новый год планируется отмечать с друзьями, то можно вместе с ними приготовить блюда из какого-нибудь фильма или сериала. Например, исторического или фантастического.
А для поддержания образа плюсом станет тематическая вечеринка в костюмах и с конкурсами. А после наступления нового года ничто не помешает устроить просмотр этого фильма или сериала.
Либо стоит приглядеться к маскараду или гавайской вечеринке в эту зимнюю пору. Тогда нужны будут экзотические коктейли и морепродукты.
С развитием современных технологий онлайн-вечеринки не являются чем-то необычным, но только не на Новый год. Этот праздник предполагает встречи с друзьями и близкими, но не всех есть такая возможность.
Поэтому теперь можно собраться в онлайн и запустить трансляцию. Здесь также будут уместны конкурсы, различные презентации, показы слайдов.
Интернет - это зона безграничных возможностей, которые можно использовать для празднования Нового года.
Этот способ подойдет для тех, кто не готов веселиться, а хочет просто отдохнуть. Предлагается лечь спать в сам Новый год, а уже утром начать активный образ жизни.
В Ростове-на-Дону, кстати, 1 числа утром устраивают забеги для всех желающих. Это отличный способ взбодриться, после чего будет целый день впереди.
Это и полезно для здоровья и хороший способ найти новых друзей по интересам.
В последнее время из-за роста цен и закрытия аэропортов выезд в другие страны стал проблематичен. Но, если существует финансовая возможность и есть желание, то почему бы и нет.
Можно выбрать жаркую страну и попасть из зимы в лето. Купаться в море, пробовать коктейли, есть экзотическую пищу - все это станет доступно сразу на несколько праздничных дней.
Только составлять планы и бронировать путешествие стоит заранее, так как цены будут только расти. А мест может не остаться.
Для этого придется раздобыть костюм, купить его можно на сайтах объявлений. К примеру, в Ростове он стоит около трех тысяч рублей.
После этого стоит выйти на улицу, где люди будут сами подходить, фотографироваться, поздравлять. Ведь Дед Мороз в Новый год не оставит никого равнодушным.