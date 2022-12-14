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Топ-10 необычных способов весело встретить Новый год в Ростове-на-Дону

Сегодня, 03:56
Фото: Лобачев Владимир/CC BY SA 3.0 / wikimedia.org
Топ-10 необычных способов весело встретить Новый год в Ростове-на-Дону
Часть жителей Ростова-на-Дону встретит этот Новый год дома, другие пойдут к главной елке, а некоторые проведут праздник с друзьями. А как отметить это событие необычно, в материале RostovGazeta.

Отправиться в путешествие на поезде

Чтобы новый год стал по-настоящему незабываемым, можно прибрести билет на поезд в любой город и отправиться в спонтанное путешествие. Если полночью наступит во время поездки, то не беда. Тогда можно разделить радость от происходящего и уютную обстановку с пассажирами.

Все это позволит сменить обстановку и увидеть, как празднуют Новый год в другом городе. Можно посмотреть на достопримечательности и отдохнуть в кафе. 

Аналогичным способом можно путешествовать на самолете, но сейчас аэропорт Платов закрыт и непонятно, когда он возобновит работу. Поэтому поезд станет оптимальным вариантом для такого досуга.

Куда отправиться в путешествие на поезде на Новый год
Фото: unsplash

Вернуться в прошлое

Для этого способа нужно будет отключить электричество и подготовить свечи. Это позволит создать необычную и романтическую обстановку.

Благодаря отсутствию гаджетов можно будет полностью сосредоточиться на собеседниках. А если придумать конкурсы, то станет еще веселее. 

Одним из конкурсов могут стать погружение в историю и рассказы о том, как люди жили раньше. 

В номере гостиницы

На Новый год можно снять номер в отеле с красивым видом на город. Тогда не придется думать о бытовых вопросах, таких как уборка и приготовление еды.

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Это позволит сменить обстановку и создаст ощущение мини-отпуска. На ужин можно сходить в ресторан при отеле, только бронировать номера нужно заранее.

Если есть возможность, то отличным вариантом станет празднование Нового года на даче. Это и мясо на мангале и уютный вечер у окна. А также много свободного пространства.

Либо можно снять вместе с друзьями на праздники коттедж и отлично провести время. Но опять же все нужно бронировать заранее.

По ресторанам

В новогоднюю ночь можно ходить от одного ресторана к другому и праздновать вместе со всеми. Чтобы было веселее, следует выпивать в каждом кафе по одному коктейлю. И он не обязательно должен быть алкогольным.

Либо просто приходить в заведения и поздравлять людей. Таким образом получится найти себе новых знакомых и хорошо провести время. 

На природе

Если основательно подготовиться, то можно встретить Новый год в лесу. Но для этого потребуются теплые вещи, палатка и специальная печка. 

Для создания необходимой атмосферы следует взять игрушки и развесить на деревьях. Подойдет также праздничная иллюминация. 

Если разрешено разжигать костры, то стоит захватить с собой мангал или кастрюлю для приготовления еды на природе. 

Не стоит забывать о термосе с теплым чаем и сладостях.

Различные кухни

Если Новый год планируется отмечать с друзьями, то можно вместе с ними приготовить блюда из какого-нибудь фильма или сериала. Например, исторического или фантастического.

Что приготовить на Новогодний стол на 2023 Новый год
Фото: rostov-gorod.ru

А для поддержания образа плюсом станет тематическая вечеринка в костюмах и с конкурсами. А после наступления нового года ничто не помешает устроить просмотр этого фильма или сериала. 

Либо стоит приглядеться к маскараду или гавайской вечеринке в эту зимнюю пору. Тогда нужны будут экзотические коктейли и морепродукты. 

Онлайн-вечеринка

С развитием современных технологий онлайн-вечеринки не являются чем-то необычным, но только не на Новый год. Этот праздник предполагает встречи с друзьями и близкими, но не всех есть такая возможность. 

Поэтому теперь можно собраться в онлайн и запустить трансляцию. Здесь также будут уместны конкурсы, различные презентации, показы слайдов.

Интернет - это зона безграничных возможностей, которые можно использовать для празднования Нового года. 

Восстановить режим

Этот способ подойдет для тех, кто не готов веселиться, а хочет просто отдохнуть. Предлагается лечь спать в сам Новый год, а уже утром начать активный образ жизни.

Как восстановить режим после Новогодних праздников
Фото: rostov-gorod.ru

В Ростове-на-Дону, кстати, 1 числа утром устраивают забеги для всех желающих. Это отличный способ взбодриться, после чего будет целый день впереди. 

Это и полезно для здоровья и хороший способ найти новых друзей по интересам. 

Отдых на курорте

В последнее время из-за роста цен и закрытия аэропортов выезд в другие страны стал проблематичен. Но, если существует финансовая возможность и есть желание, то почему бы и нет.

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Можно выбрать жаркую страну и попасть из зимы в лето. Купаться в море, пробовать коктейли, есть экзотическую пищу - все это станет доступно сразу на несколько праздничных дней.

Только составлять планы и бронировать путешествие стоит заранее, так как цены будут только расти. А мест может не остаться. 

Стать Дедом Морозом или Снегурочкой

Для этого придется раздобыть костюм, купить его можно на сайтах объявлений. К примеру, в Ростове он стоит около трех тысяч рублей. 

После этого стоит выйти на улицу, где люди будут сами подходить, фотографироваться, поздравлять. Ведь Дед Мороз в Новый год не оставит никого равнодушным. 

Как стать Дедом Морозом или Снегурочкой
Фото: rostov-gorod.ru

Кстати, главная елка в Ростове-на-Дону установлена у входа в парк имени Максима Горького.

#Илья Протвинов#Новый год#Праздник#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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