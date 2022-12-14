Чтобы новый год стал по-настоящему незабываемым, можно прибрести билет на поезд в любой город и отправиться в спонтанное путешествие. Если полночью наступит во время поездки, то не беда. Тогда можно разделить радость от происходящего и уютную обстановку с пассажирами.