По словам горожан, не справились ливневки на пересечении Текучева и Буденновского. Из-за этого подтопило часть дороги.
Ростовчане заявили, что перейти дорогу было невозможно. В этот же день местные жители жаловались на подтопления и на других улицах.
«Сколько нам лет еще ждать решения проблем с ливневками?», — интересуются пользователи в комментариях.
«Ливневку сделать дороже, чем саму дорогу, поэтому их и нет», — считают ростовчане.
«В этом месте проблемы с 2015 года точно, лично попадал, ничего не меняется и не улучшается», — заявляют местные жители.
До этого в Ростове затопило парк Островского.