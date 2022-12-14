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Центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря

Сегодня, 04:55
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за прошедшего ливня под водой скрылась часть дороги в центре города, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожан, не справились ливневки на пересечении Текучева и Буденновского. Из-за этого подтопило часть дороги.

Ростовчане заявили, что перейти дорогу было невозможно. В этот же день местные жители жаловались на подтопления и на других улицах. 

Улицу Оганова затопило в Ростове-на-Дону после дождя днем 13 декабря
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«Сколько нам лет еще ждать решения проблем с ливневками?», — интересуются пользователи в комментариях.

«Ливневку сделать дороже, чем саму дорогу, поэтому их и нет», — считают ростовчане.

«В этом месте проблемы с 2015 года точно, лично попадал, ничего не меняется и не улучшается», — заявляют местные жители.

До этого в Ростове затопило парк Островского.

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