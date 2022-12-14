Участники Всероссийского налогового форума обсудили проблемы бизнеса

Уделили внимание и курсовой разнице: скачки то вверх, то вниз сказываются как на финансовой отчетности, так и на материальном благополучии фирмы. Сильнее всего страдают организации, имеющие большие обороты в разных валютах — не только в рублях. Об этом тоже говорили на форуме.