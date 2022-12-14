Участники Всероссийского налогового форума обсудили проблемы бизнеса

По итогам дискуссий эксперты составят рекомендации, которые направят в органы законодательной, исполнительной и судебной власти.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин сказал, что речь шла об активах, находящихся за рубежом: они заморожены, их невозможно использовать. Часть финансовых активов утеряна безвозвратно. Коммерсанты это осознают. Что-то российские бизнесмены все же не оставляют надежд вернуть и использовать. Участники дискуссии пытались понять, как быть предпринимателям в таких ситуациях, как им рассчитываться с государством.
Уделили внимание и курсовой разнице: скачки то вверх, то вниз сказываются как на финансовой отчетности, так и на материальном благополучии фирмы. Сильнее всего страдают организации, имеющие большие обороты в разных валютах — не только в рублях. Об этом тоже говорили на форуме.
Тема с предналоговыми проверками бизнеса также не осталась в стороне. По словам Катырина, предпроверочные мероприятия по налогам нередко превышают проверочные мероприятия, так как они никак не регламентированы. Эксперты считают необходимым их регламентировать. По указанным выше вопросам были представлены предложения, которые предстоит оформить и отправить надзорным органам.
Делегаты побеседовали также о мерах поддержки бизнеса от Федеральной налоговой службы (ФНС).
Глава ФНС РФ Даниил Егоров сказал, что во время коронавирусной пандемии были запущены сервисы помощи предпринимателям, которые реализованы в 2022-м, включая отсрочку, и ограничения по блокировкам, и перенос сроков и оплаты отчетности.
Сейчас 83% заявленного к возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) возмещается за месяц. Граждане намного быстрее получают деньги в виде оборотного капитала. Еще в 2021 году средства отдавали в течение четырех месяцев. А настоящее время в среднем отдают в течение 12 суток. Ускорение существенное, сказал представитель ФНС.
Егоров добавил, что в институте отсрочек остается свыше 600 миллиардов рублей. Подобной суммы ранее никогда не было. Надзорный орган пошел на это осознанно. В ФНС понимают, что фирмам необходимы деньги и тогда, когда восстанавливается банковская система. Ведомство помогает гражданам, предоставляя отсрочки от налогов, не взыскивая налоги и обеспечивая ускоренное возмещение.