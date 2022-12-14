Дорожные ограничения вводятся на нескольких улицах Ростова в конце декабря. Так, остановка транспорта будет запрещена в переулке Доломановском на участке от дома № 130 до дома № 134а. Также останавливаться водители не смогут на проспекте Сиверса от дома № 2 до пересечения Береговой с Братским. Ограничения начнут действовать с 24 декабря. Их объясняют необходимостью повысить пропускную способность улиц.