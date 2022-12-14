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В Ростове на Доломановском и Сиверса запретят остановку машин с 24 декабря

Сегодня, 12:41
Фото: ŠJů (cs:ŠJů)/CC By SA / wikimedia.org
В Ростове на Доломановском и Сиверса запретят остановку машин с 24 декабря
На нескольких улицах Ростова ограничат остановки машин и снизят допустимую скорость движения, сообщает мэрия.

Дорожные ограничения вводятся на нескольких улицах Ростова в конце декабря. Так, остановка транспорта будет запрещена в переулке Доломановском на участке от дома № 130 до дома № 134а. Также останавливаться водители не смогут на проспекте Сиверса от дома № 2 до пересечения Береговой с Братским. Ограничения начнут действовать с 24 декабря. Их объясняют необходимостью повысить пропускную способность улиц.

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Также с 21 декабря на улице Волкова рядом с домом № 8 максимальную скорость передвижения ограничат до 40 километров в час.

Ранее RostovGazeta писала о других дорожных ограничениях в Ростове, которые начали действовать 14 декабря.

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