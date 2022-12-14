Главврач РОКБ Вячеслав Коробка вспоминает, что на пике загрузки госпиталя в нем трудились порядка 700 человек. Среди медсестер и медбратьев были, в том числе, студенты медицинских вузов. Сегодня многие из них уже закончили учебу и трудоустроились как врачи в РОКБ.