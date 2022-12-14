В конце декабря закрывается ковидный моногоспиталь, работавший в РОКБ. В нем наблюдались пациенты с тяжелой формой коронавируса. Их направляли в госпиталь со всей Ростовской области.
В последние месяцы, после спада заболеваемости ковидом, в медучреждении находилось не более пяти человек. В то же время осенью прошлого года все 670 коек госпиталя были постоянно заняты.
Главврач РОКБ Вячеслав Коробка вспоминает, что на пике загрузки госпиталя в нем трудились порядка 700 человек. Среди медсестер и медбратьев были, в том числе, студенты медицинских вузов. Сегодня многие из них уже закончили учебу и трудоустроились как врачи в РОКБ.
Коронавирус в Ростовской области действительно отошел на второй план. Сейчас в регионе бушует грипп. Накануне Роспотребнадзор даже выступил за масочный режим в Ростовской области.