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В Ростове-на-Дону на базе РОКБ закроют ковидный моногоспиталь в декабре

Сегодня, 17:33
Фото: 1MI
В работе ковидного госпиталя при Ростовской областной клинической больнице больше нет нужды, заявили в правительстве региона.

В конце декабря закрывается ковидный моногоспиталь, работавший в РОКБ. В нем наблюдались пациенты с тяжелой формой коронавируса. Их направляли в госпиталь со всей Ростовской области.

В последние месяцы, после спада заболеваемости ковидом, в медучреждении находилось не более пяти человек. В то же время осенью прошлого года все 670 коек госпиталя были постоянно заняты.

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Главврач РОКБ Вячеслав Коробка вспоминает, что на пике загрузки госпиталя в нем трудились порядка 700 человек. Среди медсестер и медбратьев были, в том числе, студенты медицинских вузов. Сегодня многие из них уже закончили учебу и трудоустроились как врачи в РОКБ.

Коронавирус в Ростовской области действительно отошел на второй план. Сейчас в регионе бушует грипп. Накануне Роспотребнадзор даже выступил за масочный режим в Ростовской области.

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