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В Ростове пенсионерка села на автобус № 54 и попала в больницу

Сегодня, 11:08
Фото: ГИБДД по РО
В Ростове пенсионерка села на автобус № 54 и попала в больницу
В Ростове пожилая женщина пострадала во время экстренного торможения автобуса № 54, об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

В среду, 14 декабря, в 10.30 мск на территории Первомайского района Ростова на улице Вятской, 67 произошло ДТП. 

По предварительной информации, 55-летний водитель, который был за рулем автобуса «НефАЗ», пытался повернуть направо, но не убедился в безопасности движения.

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Автобус резко затормозил, избегая столкновения с грузовиком, из-за чего в салоне с 30 пассажирами упала 63-летняя пенсионерка. Ей потребовалась помощь врачей, а потому женщину доставили в больницу. 

Теперь полиции предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Ранее в Ростовской области гражданин без водительского удостоверения устроил аварию, в которой пострадали четыре человека, ограда и фасад магазина.

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