В среду, 14 декабря, в 10.30 мск на территории Первомайского района Ростова на улице Вятской, 67 произошло ДТП.
По предварительной информации, 55-летний водитель, который был за рулем автобуса «НефАЗ», пытался повернуть направо, но не убедился в безопасности движения.
Автобус резко затормозил, избегая столкновения с грузовиком, из-за чего в салоне с 30 пассажирами упала 63-летняя пенсионерка. Ей потребовалась помощь врачей, а потому женщину доставили в больницу.
Теперь полиции предстоит выяснить все обстоятельства аварии.
Ранее в Ростовской области гражданин без водительского удостоверения устроил аварию, в которой пострадали четыре человека, ограда и фасад магазина.