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В Ростовской области до 15 декабря откроют 311 елочных базаров

Сегодня, 13:48
Фото: rostov-gorod.ru
Где можно купить ёлку в Ростове, когда откроются ёлочные базары
В Ростовской области с 10 по 15 декабря заработают 311 площадок по продаже елок, сообщили в правительстве региона.

В Ростове утвердили 30 мест для реализации хвойных растений — елей,  сосен и пихт. А на Фурмановской, 150, пересечении Волкова и Космонавтов, Карла Маркса и Ленина проведут праздничные ярмарки.

Большинство деревьев срубили в донском регионе, в том числе Кашарском, Тарасовском и Миллеровском районах. Кроме того, завезут растения из Польши, Подмосковья и Горного Алтая.

 

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Местных жителей попросили выбирать елки заранее. Цвет иголок должен быть ярким, нижние ветки ели — направленными вверх.

Добавим, что елочные базары проработают до 31 декабря.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Елка#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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