В Ростове утвердили 30 мест для реализации хвойных растений — елей, сосен и пихт. А на Фурмановской, 150, пересечении Волкова и Космонавтов, Карла Маркса и Ленина проведут праздничные ярмарки.
Большинство деревьев срубили в донском регионе, в том числе Кашарском, Тарасовском и Миллеровском районах. Кроме того, завезут растения из Польши, Подмосковья и Горного Алтая.
Местных жителей попросили выбирать елки заранее. Цвет иголок должен быть ярким, нижние ветки ели — направленными вверх.
Добавим, что елочные базары проработают до 31 декабря.
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