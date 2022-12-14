Однако эксперт заверяет, что в 2022 году аграрии собрали достаточный урожай картофеля. Он составил порядка 300 центнеров с гектара. Реальная цена картофеля варьируется от 11 до 25 рублей за килограмм.

Высокие же цены можно объяснить решением торговых сетей, которые увеличили собственную наценку.