Власти Ростова объяснили, куда пропал недавно введенный в эксплуатацию электробус. Выяснилось, что он не прошел проверку системы климат-контроля.
Тестирование электротранспорта закончилось в конце ноября. Чиновники рассказали. что он успел перевезти более 12 тысяч пассажиров. Водители электробуса отозвались о нем положительно, отметив легкость его управления, удобную кабину и плавный ход.
Однако без недостатков не обошлось. Главный из них — система климат-контроля, которой предстоит работать при большой разнице температур в зимнее и летнее время. Департамент транспорта Ростова уже постановил включить в требования к техническим характеристикам электробуса оснащение системой кондиционирования. Она должна обеспечивать комфортную температуру воздуха в салоне вне зависимости от погодных условий на улице.
Специалисты консалтинга подсчитали, что центральная улица Ростова — Большая Садовая — одна из самых дорогих в стране по итогам уходящего года.
В рейтинг попали 50 городов, 14 из них — миллионники. Улицы на них оценивали по максимальной запрашиваемой ставке аренды. Большая Садовая в Ростове заняла в топе седьмое место.
Лидером рейтинга стал проспект Ямашева в Казани, стоимость арендной платы там составляет 35 тысяч рублей за квадратный метр. Второе и третье места заняли улица Урицкого в Иркутске и проспект Революции в Воронеже.
Советник президента и эксперт по ценообразованию ТПП Юрий Корнюш объяснил рост цен на картофель в Ростовской области наценкой торговых сетей. Напомним, средняя цена картофеля в регионе составляет 31,6 рубля за килограмм.
Однако эксперт заверяет, что в 2022 году аграрии собрали достаточный урожай картофеля. Он составил порядка 300 центнеров с гектара. Реальная цена картофеля варьируется от 11 до 25 рублей за килограмм.
Высокие же цены можно объяснить решением торговых сетей, которые увеличили собственную наценку.