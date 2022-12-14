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В Ростовской области опровергли информацию об опасной вареной кукурузе из Узбекистана

Сегодня, 08:04
Фото: BiHVolim/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
Ростовчане узнали, опасна ли вареная кукуруза из Узбекистана
В Ростовской области опровергли сообщения о токсичной кукурузе из Узбекистана, об этом сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

Напомним, на днях появились сообщения о появлении кукурузы с возбудителями ботулизма, однако уже в среду, 14 декабря, стало известно, что надзорный орган не выявил в Ростовской области, в частности Азове и Азовском районе, опасной отварной кукурузы. 

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«Управление Роспотребнадзора по Ростовской области сообщает, что данная информация не соответствует действительности», — сказано в сообщении ведомства, подтверждающем, что кукуруза изготовителя «ЧП A.I.M-SHAMSHOD» из Узбекистана не содержит ботулотоксина.  

Ранее стало известно, сколько человек на Дону погибли из-за алкогольного отравления. 

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