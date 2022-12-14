Напомним, на днях появились сообщения о появлении кукурузы с возбудителями ботулизма, однако уже в среду, 14 декабря, стало известно, что надзорный орган не выявил в Ростовской области, в частности Азове и Азовском районе, опасной отварной кукурузы.
«Управление Роспотребнадзора по Ростовской области сообщает, что данная информация не соответствует действительности», — сказано в сообщении ведомства, подтверждающем, что кукуруза изготовителя «ЧП A.I.M-SHAMSHOD» из Узбекистана не содержит ботулотоксина.
Ранее стало известно, сколько человек на Дону погибли из-за алкогольного отравления.