Напомним, на днях появились сообщения о появлении кукурузы с возбудителями ботулизма, однако уже в среду, 14 декабря, стало известно, что надзорный орган не выявил в Ростовской области, в частности Азове и Азовском районе, опасной отварной кукурузы.