В Ростовской области прогнозируют снегопады и гололедицу с 14 декабря

Posted 14 декабря 2022, 06:52
Published 14 декабря 2022, 06:52
Modified 14 декабря 2022, 06:57
Updated 14 декабря 2022, 06:57
В гидрометцентре предупредили, что в Ростовской области в среду, 14 декабря, ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром и в темное время суток на дорогах ожидаются туман и образование наледи, из-за чего ГИБДД просит население быть осторожнее, чтобы избежать ДТП.
В течение суток в регионе будет дуть ветер скоростью до 18 метров в секунду, температура воздуха ночью упадет до -6 градусов, а днем воздух прогреется до +8 в отдельных районах Ростовской области.
Такая погода сохранится до конца рабочей недели и будет сопровождаться налипанием мокрого снега на деревья и сильным ветром. К 16 декабря могут ударить 11-градусные морозы.
Ранее дончан предупредили об опасностях гололедицы.