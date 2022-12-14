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В Ростовской области прогнозируют снегопады и гололедицу с 14 декабря

Сегодня, 06:52
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области прогнозируют снегопады и гололедицу с 14 декабря
В Ростовской области синоптики заявили, что в ближайшие дни в регионе ожидаются дожди, снегопады с гололедицей и туманом, прогноз появился на портале СК УГМС.
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Погода

В гидрометцентре предупредили, что в Ростовской области в среду, 14 декабря, ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром и в темное время суток на дорогах ожидаются туман и образование наледи, из-за чего ГИБДД просит население быть осторожнее, чтобы избежать ДТП. 

В течение суток в регионе будет дуть ветер скоростью до 18 метров в секунду, температура воздуха ночью упадет до -6 градусов, а днем воздух прогреется до +8 в отдельных районах Ростовской области. 

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Такая погода сохранится до конца рабочей недели и будет сопровождаться налипанием мокрого снега на деревья и сильным ветром. К 16 декабря могут ударить 11-градусные морозы. 

Ранее дончан предупредили об опасностях гололедицы.

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