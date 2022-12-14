В гидрометцентре предупредили, что в Ростовской области в среду, 14 декабря, ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром и в темное время суток на дорогах ожидаются туман и образование наледи, из-за чего ГИБДД просит население быть осторожнее, чтобы избежать ДТП.