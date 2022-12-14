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В Ростовской области скачок цен на картофель объяснили наценкой торговых сетей

Сегодня, 07:40
Фото: CC0 / wikimedia.org
В Ростовской области рост цен на картофель объяснили наценкой торговых сетей
В Ростовской области резкий рост цен на картофель объяснили наценкой торговых сетей, об этом рассказал советник президента и эксперт по ценообразованию ТПП Юрий Корнюш.

Напомним, ранее стало известно о росте цен на некоторые категории товаров, спрос на которые резко увеличивается к празднованию Нового года. Так, например, цены на картофель в Ростове-на-Дону составили более 31,6 рубля за килограмм. 

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В своей беседе с порталом «КП — Ростов-нa-Дону» эксперт объяснил, что в 2022 году аграрии собрали большой урожай картофеля — 300 центнеров с гектара, а потому цена на него варьируется от 11 до 25 рублей за килограмм. 

Юрий Корнюш предположил, что настоящей причиной роста цены стало решение торговых сетей, которые увеличили собственную наценку.

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