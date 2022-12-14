Автолюбителей предупреждают из-за осадков и заморозков, что может привести к гололеду. Из-за этого необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.
«Если есть возможность, то лучше воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния», — заявили в управлении.
Также о непогоде предупреждают пешеходов. В частности, их просят переходить дорогу только на разрешающий сигнал.
По информации синоптиков, днем в среду, 14 декабря, будет облачно и без осадков. Температура составит около 2 градусов.
Ранее центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря.