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В Ростовской области водителей призывают воздержаться от поездок из-за гололеда

Сегодня, 05:21
Фото: 1MI
В Ростовской области водителей просят отказаться от поездок на дальние расстояния из-за неблагоприятной погоды, сообщили в УГИБДД по региону.
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Погода

Автолюбителей предупреждают из-за осадков и заморозков, что может привести к гололеду. Из-за этого необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.

«Если есть возможность, то лучше воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния», — заявили в управлении.

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Также о непогоде предупреждают пешеходов. В частности, их просят переходить дорогу только на разрешающий сигнал. 

По информации синоптиков, днем в среду, 14 декабря, будет облачно и без осадков. Температура составит около 2 градусов. 

Ранее центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря. 

 

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#Погода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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