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В СКР направили запрос из-за проблем с водоснабжением Зернограда

Сегодня, 09:58
Фото: Paul Goyette/CC BY SA / flickr.com
В СКР направили запрос из-за проблем с водоснабжением Зернограда
Депутат Евгений Федяев обратился в Следственный комитет России из-за проблем с водоснабжением населения Зернограда, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Евгений Федяев рассказал, что уже в течение 10 дней в Зернограде 24 тысячи жителей испытывают острые проблемы с водоснабжением. 

Депутат рассказал, что в 2021 году прокуратура выявила, что вода в городе не соответствует нормативным показателям уровня железа и мутности. Кроме того городские сети серьезно изношены, а срок их эксплуатации значительно превысили, из-за чего в городе постоянно наблюдаются проблемы с поставкой воды потребителям. 

Жители Зернограда с 5 декабря живут без воды
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Федяев обвинил областные власти в том, что они больше заинтересованы в повышении плотности застройки Ростова, нежели решении проблем других городов.

«Тем временем, вода в город подается лишь на несколько часов в день. Подвоз воды должным образом не организован», — добавил депутат, сообщив, что направил запрос председателю СК РФ Александру Бастрыкину, чтобы следователи дали правовую оценку действиям должностных лиц.

Ранее у жителей восточной части Ростова из-под крана потекла коричневая вода.

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#Надежда Пустяк#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Зерноград#Происшествие#Вода#Непригодная вода
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