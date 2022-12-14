Депутат рассказал, что в 2021 году прокуратура выявила, что вода в городе не соответствует нормативным показателям уровня железа и мутности. Кроме того городские сети серьезно изношены, а срок их эксплуатации значительно превысили, из-за чего в городе постоянно наблюдаются проблемы с поставкой воды потребителям.