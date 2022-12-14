Евгений Федяев рассказал, что уже в течение 10 дней в Зернограде 24 тысячи жителей испытывают острые проблемы с водоснабжением.
Депутат рассказал, что в 2021 году прокуратура выявила, что вода в городе не соответствует нормативным показателям уровня железа и мутности. Кроме того городские сети серьезно изношены, а срок их эксплуатации значительно превысили, из-за чего в городе постоянно наблюдаются проблемы с поставкой воды потребителям.
Федяев обвинил областные власти в том, что они больше заинтересованы в повышении плотности застройки Ростова, нежели решении проблем других городов.
«Тем временем, вода в город подается лишь на несколько часов в день. Подвоз воды должным образом не организован», — добавил депутат, сообщив, что направил запрос председателю СК РФ Александру Бастрыкину, чтобы следователи дали правовую оценку действиям должностных лиц.
Ранее у жителей восточной части Ростова из-под крана потекла коричневая вода.