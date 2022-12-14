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Вакансии по мобилизационной работе в Ростовской области

Сегодня, 05:47
Фото: mil.ru/CC BY 4.0
Вакансии по мобилизационной работе в Ростовской области
В Ростовской области есть несколько вакансий, в которых ищут специалистов по мобилизационной работе и воинскому учету. Сколько им платят и что нужно делать, в материале RostovGazeta.

Специалист по мобилизационной работе 

Такую вакансию разместили в Ростове-на-Дону и предлагают зарплату в 70 тысяч рублей. Для сотрудника подготовили сразу несколько обязанностей:

  1. Разработка организационных, распорядительных, методических документов по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации:
  2. Ведение воинского учета
  3. Выполнение спланированных мобилизационных мероприятий
  4. Проведение учений и тренировок по мобилизационной подготовке

Для работы потребуются высшее образование, опыт работы и знание трудового законодательства. Кандидату пообещали официальное трудоустройство. 

Стаж работы должен составлять от трех лет. 

Специалист по воинскому учету

Агропромышленному холдингу в Ростове-на-Дону требуется специалист, который организует работу по воинскому учету. Для этого нужно иметь высшее образование, знать трудовой кодекс и порядок учета движения кадров. 

Специалист по воинскому учету
Фото: 1MI
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Специалисту придется знакомить персонал с правилами внутреннего трудового распорядка, с графиком работ. Вместе с этим он будет направлять на инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной защите, правилам и нормам охраны труда.

Работать придется по графику 5/2, работодатель обещает платить  до 48,4 тысячи рублей до вычета налогов. 

Подобных вакансий сразу несколько в Ростовской области области у различных компаний.

Вакансии с бронью от частичной мобилизации

В Ростовской области разместили более 50 вакансий, в которых прописана бронь от частичной мобилизации. Это и предприятия оборонно-промышленного комплекса и аккредитованные IT-компании. 

Так, сетевой администратор может получать от 100 тысяч рублей, фрезеровщик на мобильное оборудование - 70 тысяч, оператор станков - от 50 тысяч рублей. 

Новости частичной мобилизации

Мобилизационная кампания началась с 21 сентября, об этом заявили министр обороны Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин. Тогда объявили о планах набрать 300 тысяч человек, которые будут выполнять задачи в рамках спецоперации.

Набирали тех, кто уже служил или имеет боевой опыт. Вначале все бойцы проходят подготовку, после чего могут присоединиться к СВО.

Новости частичной мобилизации
Фото: mil.ru

О завершении этой кампании стало известно 28 октября, когда набрали достаточное количество военнослужащих. Получилось даже больше, так как в военкоматы приходили добровольцы.

В декабре глава государства провел встречу с представителями СПЧ и заявил, что в зону спецоперации отправили 150 тысяч граждан. Из них около 77 тысяч находятся в боевых подразделениях, остальные - на вторых-третьих рубежах. Остальные проходят обучение, в том числе на полигонах. 

Сколько платят мобилизованным

Каждый военнослужащий получает единовременную помощь от региона и государства в целом. Выплаты составляют 150 тысяч и 195 тысяч рублей. 

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Также платят зарплату, размер которой больше 195 тысяч рублей в месяц. Есть и премии за успешное выполнение задач.

Будет ли вторая волна частичной мобилизации

Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ также уточнил, что сейчас необходимости в новом наборе нет. 

«Необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — уточнял президент. О том, что не планируются новые этапы мобилизации, говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

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