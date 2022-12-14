В декабре глава государства провел встречу с представителями СПЧ и заявил, что в зону спецоперации отправили 150 тысяч граждан. Из них около 77 тысяч находятся в боевых подразделениях, остальные - на вторых-третьих рубежах. Остальные проходят обучение, в том числе на полигонах.