Такую вакансию разместили в Ростове-на-Дону и предлагают зарплату в 70 тысяч рублей. Для сотрудника подготовили сразу несколько обязанностей:
Для работы потребуются высшее образование, опыт работы и знание трудового законодательства. Кандидату пообещали официальное трудоустройство.
Стаж работы должен составлять от трех лет.
Агропромышленному холдингу в Ростове-на-Дону требуется специалист, который организует работу по воинскому учету. Для этого нужно иметь высшее образование, знать трудовой кодекс и порядок учета движения кадров.
Специалисту придется знакомить персонал с правилами внутреннего трудового распорядка, с графиком работ. Вместе с этим он будет направлять на инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной защите, правилам и нормам охраны труда.
Работать придется по графику 5/2, работодатель обещает платить до 48,4 тысячи рублей до вычета налогов.
Подобных вакансий сразу несколько в Ростовской области области у различных компаний.
В Ростовской области разместили более 50 вакансий, в которых прописана бронь от частичной мобилизации. Это и предприятия оборонно-промышленного комплекса и аккредитованные IT-компании.
Так, сетевой администратор может получать от 100 тысяч рублей, фрезеровщик на мобильное оборудование - 70 тысяч, оператор станков - от 50 тысяч рублей.
Мобилизационная кампания началась с 21 сентября, об этом заявили министр обороны Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин. Тогда объявили о планах набрать 300 тысяч человек, которые будут выполнять задачи в рамках спецоперации.
Набирали тех, кто уже служил или имеет боевой опыт. Вначале все бойцы проходят подготовку, после чего могут присоединиться к СВО.
О завершении этой кампании стало известно 28 октября, когда набрали достаточное количество военнослужащих. Получилось даже больше, так как в военкоматы приходили добровольцы.
В декабре глава государства провел встречу с представителями СПЧ и заявил, что в зону спецоперации отправили 150 тысяч граждан. Из них около 77 тысяч находятся в боевых подразделениях, остальные - на вторых-третьих рубежах. Остальные проходят обучение, в том числе на полигонах.
Каждый военнослужащий получает единовременную помощь от региона и государства в целом. Выплаты составляют 150 тысяч и 195 тысяч рублей.
Также платят зарплату, размер которой больше 195 тысяч рублей в месяц. Есть и премии за успешное выполнение задач.
Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ также уточнил, что сейчас необходимости в новом наборе нет.
«Необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — уточнял президент. О том, что не планируются новые этапы мобилизации, говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.