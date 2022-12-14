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Вассерман рассказал об опасности американских ракет Patriot для Ростова

Сегодня, 10:58
Фото: Hunini/CC BY SA / wikimedia.org
Вассерман рассказал, смогут ли ракеты Patriot достать до Ростова
Стало известно о том, что на этой неделе власти США могут объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Их эффективность не очень высокая, но они могут представлять опасность для закрытых аэропортов, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По словам депутата Госдумы, комплексы Patriot были созданы несколько десятилетий назад. Большинство их технических характеристик соответствуют нашим зенитным ракетным комплексам С-300.

«Но в сравнении с нашими комплексами С-300, не говоря уже о наших С-400, Patriot — это мелочь», — отмечает Анатолий Вассерман.

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Спикер добавляет, что средства противодействия комплексам Patriot достаточно эффективны. И наши военные самолеты ими располагают.

Тем не менее, комплексы Patriot могут создавать опасность для тех аэродромов, которые сейчас официально закрыты Росавиацией.

«Собственно, эти аэропорты, в том числе и в Ростове, сейчас закрыты как раз-таки потому, что до них могут достать комплексы С-200, которые имеются в распоряжении Украины, - разъясняет депутат. - А новой опасности, по-видимому, не будет».

Ранее RostovGazeta сообщала, как Украина ударила из HIMARS по железной дороге в семи километрах от Ростовской области. 

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