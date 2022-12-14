По словам депутата Госдумы, комплексы Patriot были созданы несколько десятилетий назад. Большинство их технических характеристик соответствуют нашим зенитным ракетным комплексам С-300.
«Но в сравнении с нашими комплексами С-300, не говоря уже о наших С-400, Patriot — это мелочь», — отмечает Анатолий Вассерман.
Спикер добавляет, что средства противодействия комплексам Patriot достаточно эффективны. И наши военные самолеты ими располагают.
Тем не менее, комплексы Patriot могут создавать опасность для тех аэродромов, которые сейчас официально закрыты Росавиацией.
«Собственно, эти аэропорты, в том числе и в Ростове, сейчас закрыты как раз-таки потому, что до них могут достать комплексы С-200, которые имеются в распоряжении Украины, - разъясняет депутат. - А новой опасности, по-видимому, не будет».
Ранее RostovGazeta сообщала, как Украина ударила из HIMARS по железной дороге в семи километрах от Ростовской области.