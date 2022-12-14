«Собственно, эти аэропорты, в том числе и в Ростове, сейчас закрыты как раз-таки потому, что до них могут достать комплексы С-200, которые имеются в распоряжении Украины, - разъясняет депутат. - А новой опасности, по-видимому, не будет».