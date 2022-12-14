В воинской части в Ростовской области приговор вынесли Денису Никитину. Он обвинялся в дезертирстве. В феврале 2019 года Никитин поступил на службу в армию, однако нести ее он не хотел. Поэтому во время перевода из одной воинской части в другую, боец туда просто не прибыл и стал скрываться в Новочеркасске.