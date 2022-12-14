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Военнослужащий два года бродяжничал в Ростовской области, чтобы не служить в армии

Сегодня, 15:00
Фото: Geo Swan /CC0 / wikimedia.org
Военнослужащий два года бродяжничал в Ростовской области, чтобы не случить в армии

Дезертир-контрактник в Новочеркасске три года скрывался от прохождения военной службы

Приговор вынесен дезертиру Денису Никитину, рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В воинской части в Ростовской области приговор вынесли Денису Никитину. Он обвинялся в дезертирстве. В феврале 2019 года Никитин поступил на службу в армию, однако нести ее он не хотел. Поэтому во время перевода из одной воинской части в другую, боец туда просто не прибыл и стал скрываться в Новочеркасске.

Там он он бродяжничал, самостоятельно оборудовал места для сна, умывания и готовки. Свою принадлежность к армии молодой человек тщательно скрывал, пока не был задержан полицейскими в сентябре 2022 года.

На суде Никитин вину признал и рассказал, что во время бродячей жизни в Новочеркасске жил на деньги от сдачи металлома и случайных заработков. В армию он возвращаться не хотел, так как ему было стыдно за свой поступок.

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Суд признал дезертира виновным и отправил в исправительную колонию на два года.

Ранее за пьяное избиение сослуживца в Новочеркасске военнослужащего отправили в дисбат.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область#Новочеркасск#Суд
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