В воинской части в Ростовской области приговор вынесли Денису Никитину. Он обвинялся в дезертирстве. В феврале 2019 года Никитин поступил на службу в армию, однако нести ее он не хотел. Поэтому во время перевода из одной воинской части в другую, боец туда просто не прибыл и стал скрываться в Новочеркасске.
Там он он бродяжничал, самостоятельно оборудовал места для сна, умывания и готовки. Свою принадлежность к армии молодой человек тщательно скрывал, пока не был задержан полицейскими в сентябре 2022 года.
На суде Никитин вину признал и рассказал, что во время бродячей жизни в Новочеркасске жил на деньги от сдачи металлома и случайных заработков. В армию он возвращаться не хотел, так как ему было стыдно за свой поступок.
Суд признал дезертира виновным и отправил в исправительную колонию на два года.
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