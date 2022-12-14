«Тестю сказали, что его диагноз подтвердился, но при этом его все равно не выпустят. Ему угрожают, что если он не подпишет документ об отмене этой комиссии, то результаты обследования онкодиспансера все равно будут отменены. И тогда он вообще не выйдет из мест заключения», — делится переживаниями Алексей.