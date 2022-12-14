Вчера родственники заключенного пенсионера Николая Новикова, который находится в МОТБ-19, впервые успокоились.
Врач онкодиспансера, который ранее наблюдал за здоровьем пенсионера и выписывал ему лечение, заверил, что медкомиссия не будет опираться только на результаты исследований. Что пациента обязательно осмотрит ряд профильных специалистов.
По словам зятя осужденного, врачи онкодиспансера действительно отметили улучшение в состоянии здоровья Николая Новикова. Однако существующий диагноз подтвердили.
«Тестю сказали, что его диагноз подтвердился, но при этом его все равно не выпустят. Ему угрожают, что если он не подпишет документ об отмене этой комиссии, то результаты обследования онкодиспансера все равно будут отменены. И тогда он вообще не выйдет из мест заключения», — делится переживаниями Алексей.
Теперь родственники заключенного ожидают заседание суда, которое состоится 16 декабря.
«Ничего хорошего мы не ждем. Судя по таким нарушениям, все уже давно решено», — резюмирует Алексей.
Напомним, что у Николая Новикова диагностирована тяжелая форма рака с метастазами. В рамках закона, заключенный с такой патологией нуждается в освобождении из-под стражи. Его родные длительное время подтверждают диагноз Новикова всевозможными медкомиссиями. Но, по их словам, МОТБ-19 игнорирует наличие тяжелой формы онкопатологии у осужденного.
Очередное исследование ядерной томограммы, на которое Новикова направили в МОТБ-19, показало улучшение состояния его здоровья. Родные уверены, что результаты исследования были подменены.
Главврач онкодиспансера отказался комментировать ситуацию, сославшись на закон о тайне диагноза пациента.
В пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области сообщили, что сведения, составляющие врачебную тайну, разглашению не подлежат. Поэтому запрашиваемую в официальном запросе RostovGazeta информацию про Николая Новикова редакции не предоставили.
В медучреждении Ростова «ПЭТ-Технолоджи», где Новикову делали ядерную томограмму, тоже не ответили на официальный запрос с вопросом о том, возможно ли улучшение здоровья при диагнозе, который поставлен Николаю Новикову. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как больной раком с метастазами заключенный Николай Новиков стал здоровым в МОТБ-19.